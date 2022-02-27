Центр протидії дезінформації: Повідомлення РФ про те, що в Харківській області затримано 302-й зенітний полк - фейк

Повідомлення РФ про те, що в Харківській області затримано 302-й зенітний полк - це фейк, повідомив Центр протидії дезінформації.

"Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю! - повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Усі українські військові на своїх бойових позиціях захищають рідну Харківщину та знищують ворога. Росія активно розповсюджує фейк про те, що у Харківській області затримано 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде! Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося ніколи!" - йдеться в повідомленні.