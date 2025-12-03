Інтерфакс-Україна
Події
12:45 03.12.2025

ЦПД спростував повідомлення про нібито контроль окупантами над "обома берегами Куп’янська"

Розповсюджувані російськими окупантами повідомлення про нібито встановлення повного контролю над містом Куп’янськ Харківської області є дезінформацію, ворог таким чином намагається створити картинку військових успіхів на тлі переговорних процесів, щоби посилити психологічний тиск на українське суспільство, йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українським військам вдалося суттєво покращити тактичне становище безпосередньо в Куп’янську. Шляхи інфільтрації ворожих ДРГ повністю заблоковані, українські сили працюють над поступовим витісненням окупантів із плацдарму на північ від міста та з інших районів. "Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають "успіхи" хіба що в площині пропаганди", - наголосив він.

Угруповання Об’єднаних сил також повідомляє, що більша частина Куп’янська перебуває під контролем України, а окремі російські групи залишаються лише в північних районах.

Раніше ЦПД спростовував заяву Володимира Путіна про нібито "початок ліквідації заблокованих 15 батальйонів ЗСУ" у районі селища Куп’янськ-Вузловий. Жодного оточення українських сил на цій ділянці фронту немає.

Теги: #дезінформація #купянськ #цпд

