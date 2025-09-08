Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

Поширена пропагандистськими медіа РФ інформація про те, що з 6 на 7 вересня Україну покинуло 200 тис. осіб, переважно чоловіків та підлітків, не відповідає дійсності, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України в понеділок.

"Як доказ ворожі медіа прикріплюють скриншот із відео, на якому група молодих осіб заходить у потяг. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Центр верифікував справжнє відео та з’ясував, що його було опубліковано 25 липня на сторінці дитячого баскетбольного клубу – ще до ухвалення постанови уряду про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, за інформацією від ДПСУ, з 6 на 7 вересня кордон України загалом перетнуло 49 тис. осіб.

"Мета ворога – посіяти недовіру до рішень українського уряду та створити враження "масового виїзду молоді за кордон", - наголосили в ЦПД.