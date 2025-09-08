Інтерфакс-Україна
Події
15:35 08.09.2025

Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

1 хв читати
Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО
Фото: ЦПД

Поширена пропагандистськими медіа РФ інформація про те, що з 6 на 7 вересня Україну покинуло 200 тис. осіб, переважно чоловіків та підлітків, не відповідає дійсності, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України в понеділок.

"Як доказ ворожі медіа прикріплюють скриншот із відео, на якому група молодих осіб заходить у потяг. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Центр верифікував справжнє відео та з’ясував, що його було опубліковано 25 липня на сторінці дитячого баскетбольного клубу – ще до ухвалення постанови уряду про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, за інформацією від ДПСУ, з 6 на 7 вересня кордон України загалом перетнуло 49 тис. осіб. 

"Мета ворога – посіяти недовіру до рішень українського уряду та створити враження "масового виїзду молоді за кордон", - наголосили в ЦПД.

Теги: #дезінформація #цпд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 04.09.2025
РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

16:32 02.09.2025
ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

15:40 31.08.2025
Для успіху в інформвійні треба бути у "наступі", щоб ворог не нав'язував нам наративи - Огризко

Для успіху в інформвійні треба бути у "наступі", щоб ворог не нав'язував нам наративи - Огризко

10:41 30.08.2025
ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

12:02 29.08.2025
ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

11:36 29.08.2025
ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

16:53 27.08.2025
ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

15:24 27.08.2025
РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

РФ звинувачує Україну у власній підривній діяльності в Африці – МЗС

15:50 20.08.2025
В ЦПД спростували загибель та зникнення без вісти 1,7 млн українських військових, Генштаб перепостив

В ЦПД спростували загибель та зникнення без вісти 1,7 млн українських військових, Генштаб перепостив

18:40 08.08.2025
РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ОСТАННЄ

Сіярто: Трамп не надсилав повідомлень, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту

Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова - ЗМІ

Ділки з Дніпра налагодили схему постачання в РФ сільгосппродукції - прокуратура

Генсек НАТО відвідає Велику Британію у вівторок для участі у "Рамштайні"

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрома Алояна заступником секретаря РНБО

Військова частина атакована під російським Хабаровським, її військові здійснювали злочини на Київщині - джерела

Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

Міносвіти з партнерами запустили онлайн-курс для вчителів про реформу старшої школи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА