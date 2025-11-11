ЦПД спростувало російський фейк про українських військових, які нібито зізналися що отримували накази "розстрілювати цивільних"

Центр протидії дезінформації РНБО України спростував російський фейк про "зізнання військових 116-ї ОМБр у вбивстві цивільних".

"Ворожі TG-канали поширюють фейкове відео "допиту двох українських військових", де вони "зізнаються", що командир віддавав накази "розстрілювати цивільних". Насправді це маніпулятивне відео, змонтоване з використанням штучного інтелекту. На обличчях акторів у кадрі помітні артефакти ШІ-генерації: мерехтіння у ділянці губ, нечіткі контури очей, миготіння шкіри. Це типові ефекти, які виникають під час накладання цифрових масок або заміни облич у відео", - вказується у повідомленні.

Зазначається також, що голоси на відео – монотонні, беземоційні, синтетичні, що свідчить про застосування технології зміни голосу. Аналіз відео за допомогою спеціального програмного забезпечення також підтвердив втручання штучного інтелекту, наголошують в ЦПД.

"Такі ролики — частина інформаційно-психологічних операцій рф. Їхня мета — не лише дискредитувати українських військових, а й перекласти відповідальність за власні злочини на Збройні Сили України. Численні розслідування та відеодокази підтверджують, що саме російська армія неодноразово вбивала цивільних як на окупованій, так і на підконтрольній Україні території", - наголошується в повідомленні.