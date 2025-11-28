Інтерфакс-Україна
Події
15:59 28.11.2025

Повідомлення про "захід у Гуляйполе військ РФ" не відповідають дійсності – ЦПД

1 хв читати

Повідомлення про захід у Гуляйполе окупантів є дезінформацію, спрямованою на емоційний тиск, підрив довіри до ЗСУ та розхитування внутрішньої стійкості українського суспільства, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

Сили оборони України знищили росіян, які намагалися зайти в місто, та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

"Складні бої тривають, станом на зараз ситуація стабілізована", — повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що на гуляйпільський напрямок були вчасно перекинуті резерви.

"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю", — наголосив він.

Раніше повідомлялось, що біля Гуляйполя 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку, повідомили Сили оборони Півдня.

Теги: #дезінформація #гуляйполе

