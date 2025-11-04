Інтерфакс-Україна
Події
16:30 04.11.2025

Розвідка: російські спецслужби створюють фейкові ресурси для дискредитації спецпідрозділів ГУР

2 хв читати
Розвідка: російські спецслужби створюють фейкові ресурси для дискредитації спецпідрозділів ГУР

Російські спецслужби у намаганні протидіяти зростанню спротиву кремлівському режиму всередині рф поширюють дезінформацію та фейки про українську розвідку, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зокрема, російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси "Cпецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Їхня мета – ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську воєнну розвідку та зірвати процес залучення нових бійців до руху опору, який дедалі більше охоплює територію самої росії", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, за даними ГУР, нещодавно московити зареєстрували фейкову Telegram-сторінку "Спецпідрозділу Тимура", перше повідомлення на якій з’явилося 31 жовтня 2025 року.

"ГУР МО України наголошує: за рішенням командування офіційна комунікація цього спецпідрозділу ведеться виключно через офіційні ресурси воєнної розвідки України", - наголосили в Українській спецслужбі.

Крім того, росіяни вдаються до імітування сторінок підрозділів, які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура". Так16 березня 2024 року в Telegram зареєстрували фейкову сторінку Російського Добровольчого Корпусу, а перше повідомлення на каналі з’явилося 24 серпня 2024 року. Наразі на канал "накрутили" понад 130 тисяч підписників – на понад 13 тисяч більше, ніж справжня сторінка РДК.

"Зростання антикремлівського спротиву та збільшення кількості росіян, які приєднуються до добровольчих підрозділів української розвідки, викликає тривогу у кремля. Саме тому фсб намагається хоч якось "воювати" – створюючи фейкові сторінки, фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під "інформаційні операції", - резюмували в ГУР.

Теги: #дезінформація #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 03.11.2025
Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

13:38 01.11.2025
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

09:20 01.11.2025
ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

10:11 29.10.2025
Партизани підірвали колії та пустили військовий потяг окупантів під укіс на ТОТ Запорізької області - ГУР

Партизани підірвали колії та пустили військовий потяг окупантів під укіс на ТОТ Запорізької області - ГУР

17:50 01.10.2025
Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

12:50 18.09.2025
ЦПД спростував нібито примус українців з боку канадської влади доводити, що ті не є "ухилянтами"

ЦПД спростував нібито примус українців з боку канадської влади доводити, що ті не є "ухилянтами"

16:05 12.09.2025
РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

23:46 08.09.2025
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

15:35 08.09.2025
Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

10:48 04.09.2025
РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

ОСТАННЄ

Справа колишнього голови ДФС Насірова: Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

Секретар РНБО обговорив з послом Японії безпекову та економічну співпрацю

Єврокомісія: Україна досягла "помірного прогресу" у царині свободи слова – Пакет розширення

Єврокомісія: Україна досягла певного прогресу у боротьбі з тяжкою та організованою злочинністю – Пакет розширення

Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

Керівництво інституту НАНУ з Харкова судитимуть за розтрату 5 млн грн

Зеленський: Орбан має запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА