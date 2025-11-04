Розвідка: російські спецслужби створюють фейкові ресурси для дискредитації спецпідрозділів ГУР

Російські спецслужби у намаганні протидіяти зростанню спротиву кремлівському режиму всередині рф поширюють дезінформацію та фейки про українську розвідку, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зокрема, російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси "Cпецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Їхня мета – ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську воєнну розвідку та зірвати процес залучення нових бійців до руху опору, який дедалі більше охоплює територію самої росії", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, за даними ГУР, нещодавно московити зареєстрували фейкову Telegram-сторінку "Спецпідрозділу Тимура", перше повідомлення на якій з’явилося 31 жовтня 2025 року.

"ГУР МО України наголошує: за рішенням командування офіційна комунікація цього спецпідрозділу ведеться виключно через офіційні ресурси воєнної розвідки України", - наголосили в Українській спецслужбі.

Крім того, росіяни вдаються до імітування сторінок підрозділів, які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура". Так16 березня 2024 року в Telegram зареєстрували фейкову сторінку Російського Добровольчого Корпусу, а перше повідомлення на каналі з’явилося 24 серпня 2024 року. Наразі на канал "накрутили" понад 130 тисяч підписників – на понад 13 тисяч більше, ніж справжня сторінка РДК.

"Зростання антикремлівського спротиву та збільшення кількості росіян, які приєднуються до добровольчих підрозділів української розвідки, викликає тривогу у кремля. Саме тому фсб намагається хоч якось "воювати" – створюючи фейкові сторінки, фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під "інформаційні операції", - резюмували в ГУР.