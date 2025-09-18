Інтерфакс-Україна
Події
12:50 18.09.2025

ЦПД спростував нібито примус українців з боку канадської влади доводити, що ті не є "ухилянтами"

2 хв читати
Фото: ЦПД

Центр протидії дезінформації при Раді Національної безпеки та оборони (РНБО) спростував інформацію про нібито примус канадської влади до громадян України доводити, що ті не ухиляються від військової служби у себе на Батьківщині.

Зазначається, що днями у телеграм-каналах поширювались повідомлення, що нібито Міністерство імміграції Канади "вимагає від українських чоловіків довідки про звільнення від військової служби". "Насправді йдеться про стандартну процедуру — procedural fairness letter (PFL) — лист, який отримують заявники на постійне проживання у Канаді. Це не відмова, а запит на уточнення або підтвердження інформації", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у четвер.

Зокрема, імміграційна служба Канади (IRCC) використовує спеціальну форму IMM 5546, щоб перевірити, чи людина служила у війську, в яких підрозділах, чи мала відстрочку або офіційне звільнення. Це потрібно виключно для перевірки безпеки й достовірності біографічних даних, відзначають у центрі.

Повідомляється, що у випадку, коли інформація у формі була неповною, заявник отримує лист із проханням надати додаткові документи (наприклад, військовий квиток чи офіційне підтвердження звільнення від служби). "Жодних нових правил, пов’язаних із "депортаціями" чи "масовою перевіркою ухилянтів", не існує", - наголосили у ЦПД.

В повідомленні зазначається, що "поширення фейків на цю тему має очевидну мету — посіяти паніку серед українців за кордоном та створити враження "недовіри" західних партнерів до громадян України".

Теги: #дезінформація #цпд #рнбо

