Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

Фото: ЦПД

Центр протидії дезінформації повідомляє, що ворожі пропагандистські ресурси поширюють фейкове відео, де кілька чоловіків у військовій формі заявляють, що вони військові "Азову", і командування кинуло їх напризволяще, також у відео йдеться про буцімто великі втрати батальйону.

"Насправді це відео створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому помітні неприродні паузи, "ковтання" слів, штучна міміка та "скляний" погляд. Деякі з "героїв" кліпають очима або занадто рідко, або надто часто, що є типовою ознакою генерації ШІ. Крім того, звук "вибухів" накладений поверх відео", – йдеться у повідомленні в Телеграм у середу.

Мета фейку — створити картинку "перемог" російської армії та дискредитувати професійність і стійкість бійців "Азову". Раніше ru-пропагандисти поширювали фейки про знищення бійців "Азову" під Глущенковим, зазначає ЦПД.