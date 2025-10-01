Інтерфакс-Україна
Події
17:50 01.10.2025

Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД
Фото: ЦПД

Центр протидії дезінформації повідомляє, що ворожі пропагандистські ресурси поширюють фейкове відео, де кілька чоловіків у військовій формі заявляють, що вони військові "Азову", і командування кинуло їх напризволяще, також у відео йдеться про буцімто великі втрати батальйону.

"Насправді це відео створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому помітні неприродні паузи, "ковтання" слів, штучна міміка та "скляний" погляд. Деякі з "героїв" кліпають очима або занадто рідко, або надто часто, що є типовою ознакою генерації ШІ. Крім того, звук "вибухів" накладений поверх відео", – йдеться у повідомленні в Телеграм у середу.

Мета фейку — створити картинку "перемог" російської армії та дискредитувати професійність і стійкість бійців "Азову". Раніше ru-пропагандисти поширювали фейки про знищення бійців "Азову" під Глущенковим, зазначає ЦПД.

