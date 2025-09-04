Інтерфакс-Україна
Події
10:48 04.09.2025

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

Російська пропаганда активізувала давню дезінформаційну кампанію про нібито "чорну трансплантологію" в Україні, повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

"З 2014 року росія поширює подібні вкиди, жодних доказів "чорної трансплантології" в Україні немає, а всі заяви росіян будуються виключно на маніпуляціях і конспірології", – зазначили у ЦПД.

Нещодавно речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила в інтерв’ю пропагандистам, що Україна з 2022 року "послабила закони про трансплантацію органів", та порівняла ситуацію з Балканами 1990-х, коли "чорна трансплантологія розповзлася по всій Європі". Крім того, Захарова стверджувала, що Україна нібито стала для Заходу "донором ґрунтів, які можна просто вивозити або вирощувати на них заражені ГМО злаки".

За даними ЦПД, мета РФ – дискредитувати українську медичну систему й державу, підірвати довіру до міжнародних гуманітарних організацій та відволікти увагу від воєнних злочинів російської армії.

Теги: #дезінформація #чорна_трансплантологія #рф

