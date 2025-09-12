РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

Фото: ЦПД

Російські пропагандисти та анонімні канали у соцмережах продовжують дезінформаційну кампанію, мета якої — звинуватити Україну в атаці російських дронів по території Польщі, повідомляє у п'ятницю Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

"Зокрема, активно розганяються численні конспірологічні теорії щодо нещодавньої атаки дронів — так пропагандисти намагаються переконати аудиторію, нібито це була "провокація Києва", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі.

Як приклад, поширюються твердження, що будинок, зруйнований у Польщі унаслідок падіння дронів, буцімто постраждав "від шторму кілька місяців тому". Проте є велика кількість фото з різних ракурсів та численні репортажі журналістів з місця події, які спростовують цю вигадку.

"Ще одна абсурдна версія — що Україна нібито запустила "відремонтовані російські дрони", а "доказом" цього пропагандисти називають клейку стрічку на уламках. До поширення цих та інших тез залучають "ручних експертів", які регулярно озвучують вигідні кремлю "пояснення", - пишуть у ЦПД.

Як пояснюють у ЦПД, насправді йдеться про цілеспрямовану атаку Росії на територію Польщі. Це підтверджують заяви офіційних представників Варшави.

"У цій кампанії використовується класична тактика "засипання" інформаційного простору суперечливими версіями, щоб посіяти сумніви і плутанину та ускладнити сприйняття правди", - наголосили у повідомленні.

Як повідомлялось, після атаки російських БпЛА у польському інфопросторі активізувалась інформаційно-психологічна операція, мета якої — вплинути на громадську думку щодо інциденту та сформувати хибне враження про нібито відповідальність за це України.