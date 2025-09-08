Інтерфакс-Україна
Події
23:46 08.09.2025

США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

1 хв читати

Держдепартамент США повідомив європейські країни про припинення спільних заходів із протидії дезінформації, яку поширюють Росія, Китай та Іран, повідомляє The Financial Times.

"Раніше минулого року США та близько 22 країн Європи й Африки підписали меморандуми про взаєморозуміння, спрямовані на узгодження дій щодо виявлення та викриття шкідливої інформації, поширюваної іноземними урядами. Меморандуми були частиною ініціативи Глобального центру залучення (Global Engagement Center, GEC), що займався боротьбою з дезінформацією за кордоном", - зазначено в повідомленні.

Колишній керівник GEC Джеймс Рубін назвав припинення меморандумів "одностороннім роззброєнням" у інформаційній війні з Росією та Китаєм: "Інформаційна війна — це реальність нашого часу, і штучний інтелект лише збільшить ризики від цього", — заявив Рубін.

Джерело: https://www.ft.com/content/d31b56e3-aca9-4ee7-af5a-abec74830455

Теги: #дезінформація #програма #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:16 09.09.2025
Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

19:58 08.09.2025
Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

15:35 08.09.2025
Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

14:58 08.09.2025
ЄС обговорює можливі санкції проти Китаю за імпорт російських енергоресурсів - ЗМІ

ЄС обговорює можливі санкції проти Китаю за імпорт російських енергоресурсів - ЗМІ

07:44 08.09.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

23:00 07.09.2025
Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

20:26 07.09.2025
Наступного тижня відбудеться технологічна ставка: розглянуть ракетні програми та виробництво дронів – Умєров

Наступного тижня відбудеться технологічна ставка: розглянуть ракетні програми та виробництво дронів – Умєров

13:32 05.09.2025
Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

13:20 05.09.2025
Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

13:16 05.09.2025
Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

ОСТАННЄ

МАГАТЕ фіксує шість із семи скомпрометованих ліній електропередач на ЗАЕС

Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

62-річна жінка загинула внаслідок атаки російського дрона на Запорізьку область - ОВА

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Оприлюднені СБУ докази щодо Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, заявили в Бюро

На Харківщині двоє підлітків підірвалися на ВНП, їх шпиталізовано у тяжкому стані

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА