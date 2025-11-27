Інтерфакс-Україна
Економіка
16:23 27.11.2025

Елеватори не встигають сушити кукурудзу врожаю-2025 через надмірну вологість - аналітики

Елеватори не встигають сушити кукурудзу врожаю-2025 через надмірну вологість - аналітики

В Україні триває складна збиральна кампанія кукурудзи: вже намолочено майже 21 млн тонн, але близько третини урожаю ще залишається в полях здебільшого північних і західних областей, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Аналітики зауважили, що попри покращення погоди швидкість надходження кукурудзи на ринок обмежена. Основна причина — висока вологість зерна.

"Щоб довести кукурудзу до необхідних показників, доводиться знімати по 10–12% вологості. Це сильно уповільнює роботу сушарок. Тому елеватори повідомляють про нестачу потужностей і просять тимчасово не завозити нові партії зерна", — пояснили експерти.

Спотові ціни залишаються стабільно вищими за форвардні і становлять $211–212 за тонну. В гривні показник досягає 10 100 – 10 200 грн/т і може зростати далі.

"Ми бачимо повільний, але стабільний рух вгору. Ціни можуть додавати по $1–2 на тонні щотижня", — резюмували в "Пуск".

