Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

Україна станом на 5 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-2024-го – червень-2025-го) експортувала 29,68 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 490 тис. тонн відвантажено у поточному місяці, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 8 березня минулого року загальний показник відвантажень становив 30,989 млн тонн, зокрема в березні – 1,319 млн тонн.

При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці – 12,155 млн тонн (у 2023/24 МР – 12,375 млн тонн), ячменю – 2,126 млн тонн (1,761 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи – 14,924 млн тонн (16,569 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 5 березня оцінюється в 49 тис. тонн (у 2023/24 МР – 74,9 тис. тонн), зокрема пшеничного – 45,2 тис. тонн (71,1 тис. тонн).