Інтерфакс-Україна

Економіка

11:11 18.03.2025

Кукурудза у січні-лютому 2025р. стала найбільш експортованим товаром України – 16% у загальній структурі - ДПС

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Кукурудза у січні-лютому 2025р. стала найбільш експортованим товаром України – 16% у загальній структурі - ДПС

Найбільш експортованим товаром за січень-лютий 2025 року стала кукурудза, частка якої в експорті сільгосппродукції становила 26,5% і 16% від експорту України загалом, повідомила пресслужба Державної митної служби (ДПС) у Telegram.

У відомстві зауважили, що якої на зовнішні ринки у січні-лютому 2025 року було поставлено 4,7 млн тонн кукурудзи, що в грошовому еквіваленті становило $982 млн.

До п'ятірки імпортерів української кукурудзи увійшли Іспанія - 933 тис. тонн, Італія - 725 тис. тонн, Туреччина - 639 тис. тонн, Єгипет - 593 тис. тонн та Нідерланди - 514 тис. тонн.

Теги: #кукурудза #експорт

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