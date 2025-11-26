Інтерфакс-Україна
Економіка
18:12 26.11.2025

Україна імпортувала за 10 міс. картоплі у 5,1 раза більше, ніж рік тому

1 хв читати
Україна імпортувала за 10 міс. картоплі у 5,1 раза більше, ніж рік тому

Україна в січні-жовтні 2025 року імпортувала 123,14 тис. тонн картоплі на млн, що в 5,1 раза більше відносно аналогічного періоду минулого року, повідомила Державна митна служба.

Згідно з оприлюдненою статистикою, у грошовому виразі імпорт картоплі виріс в 4,8 раза, до $66,086 млн проти $13,69 млн рік тому. При цьому основний імпорт здійснювався із Польщі (36,9% поставок у грошовому вимірі), Єгипту (13,7%) та Нідерландів (11,6%). 

Водночас експорт картоплі із України за звітний період зменшився на 13,4%, до 2,14 тис. тонн, тим часом як у грошовому виразі реалізація була вигіднішою і принесла на 2,4% ($521 тис.) виторгу більше ніж торік. Основним покупцем української картоплі була Молдова (58,5% всіх експортних поставок), Азербайджан (38,6%) та Сингапур (0,6%).

У жовтні 2025 року Україна імпортувала картоплі 359 тонн, що в 11,4 раза (4,09 тис. тонн) менше відносно торішнього аналогічного періоду, а експорт збільшився у 4,6 раза (269 тонн).

Як повідомлялося, в сезоні-2024 в Україні був неврожай картоплі через посуху, надвисокі температури і брак насіннєвого матеріалу.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький у подкасті Центра економічних стратегій зауважив, що 2025 року урожай овочів в Україні достатній і навіть більший ніж торік, тому дефіциту у цьому секторі не передбачається.

Теги: #імпорт #картопля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:02 26.11.2025
Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

15:37 13.11.2025
Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%

Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%

16:38 06.11.2025
Імпорт молокопродуктів Україною у жовтні переважав експорт у 1,5 раза - аналітики

Імпорт молокопродуктів Україною у жовтні переважав експорт у 1,5 раза - аналітики

05:25 04.11.2025
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

17:15 28.10.2025
На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

11:36 28.10.2025
Україна має потребу в додаткових $1,9 млрд для імпорту газу, значну частину з яких уже залучили – глава "Нафтогазу"

Україна має потребу в додаткових $1,9 млрд для імпорту газу, значну частину з яких уже залучили – глава "Нафтогазу"

19:05 24.10.2025
Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

20:06 23.10.2025
Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

12:37 20.10.2025
Додатковий імпорт газу визначається обсягами втрат видобутку через удари РФ - заступник глави Міненерго

Додатковий імпорт газу визначається обсягами втрат видобутку через удари РФ - заступник глави Міненерго

14:19 16.10.2025
Зниження цін на авто з США: як змінюється імпорт і ринок аукціонів

Зниження цін на авто з США: як змінюється імпорт і ринок аукціонів

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся

Уряд скасує "Національний кешбек" з травня-2026р., але через нестачу коштів виплати можуть зупинити вже у лютому

Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план

ОСТАННЄ

"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

Ощадбанк у жовтні збільшив портфель кредитів юрособам на 4,2 млрд грн

Завод автоклавного газобетону групи "Ковальська" у Розвадові буде запущено у грудні

Ціни на будматеріали в Україні зросли на 15% у 2025р.

Кабмін виділив ще 609 млн грн на "єВідновлення"

"Нафтогаз" працює з американськими партнерами над залученням коштів для збільшення імпорту LNG – ЗМІ

ЄБРР надає гарантію під кредит Укрсиббанку на розвиток логістичних хабів EVA

Частка інвестугод в житловому будівництві на етапі котловану зросла до 15% у 2025р - дослідження

"Оператор ринку" розширив освітньо-соціальну програму про роботу ринку напрямком розвитку УЗЕ

НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА