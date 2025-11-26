Україна імпортувала за 10 міс. картоплі у 5,1 раза більше, ніж рік тому

Україна в січні-жовтні 2025 року імпортувала 123,14 тис. тонн картоплі на млн, що в 5,1 раза більше відносно аналогічного періоду минулого року, повідомила Державна митна служба.

Згідно з оприлюдненою статистикою, у грошовому виразі імпорт картоплі виріс в 4,8 раза, до $66,086 млн проти $13,69 млн рік тому. При цьому основний імпорт здійснювався із Польщі (36,9% поставок у грошовому вимірі), Єгипту (13,7%) та Нідерландів (11,6%).

Водночас експорт картоплі із України за звітний період зменшився на 13,4%, до 2,14 тис. тонн, тим часом як у грошовому виразі реалізація була вигіднішою і принесла на 2,4% ($521 тис.) виторгу більше ніж торік. Основним покупцем української картоплі була Молдова (58,5% всіх експортних поставок), Азербайджан (38,6%) та Сингапур (0,6%).

У жовтні 2025 року Україна імпортувала картоплі 359 тонн, що в 11,4 раза (4,09 тис. тонн) менше відносно торішнього аналогічного періоду, а експорт збільшився у 4,6 раза (269 тонн).

Як повідомлялося, в сезоні-2024 в Україні був неврожай картоплі через посуху, надвисокі температури і брак насіннєвого матеріалу.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький у подкасті Центра економічних стратегій зауважив, що 2025 року урожай овочів в Україні достатній і навіть більший ніж торік, тому дефіциту у цьому секторі не передбачається.