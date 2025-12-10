Інтерфакс-Україна
Економіка
15:20 10.12.2025

Імпорт е/е у листопаді сягнув максимального значення з початку року

2 хв читати
Імпорт е/е у листопаді сягнув максимального значення з початку року

Імпорт електричної енергії у листопаді збільшився на 17,2% – до 414,7 тис. МВт*год і сягнув максимального значення від початку 2025 року, повідомив на сайті аналітичний центр DIXI Group з посиланням на дані Energy Map.

"Щоденні коливання імпорту тісно корелюють з ударами рф по енергетичній інфраструктурі. Пікові обсяги імпорту фіксуються переважно на наступний або через один день після масованих атак, коли знижується обсяг доступної генерації і зростає дефіцит потужності", - проінформували у центрі.

Зокрема, після атаки 30 жовтня імпорт виріс 1 листопада до 23,6 тис. МВт*год, що на 86,3% більше ніж день тому. Аналогічна картина також спостерігалася після ударів 8 та 19 листопада, а також після атак 25 та 29 листопада.

У листопаді найбільше зростання імпорту забезпечила Словаччина – обсяги збільшилися у 10,3 раза. Поставки з Молдови зросли удвічі, з Угорщини – на 2,5%. Імпорт з Румунії та Польщі, навпаки, скоротився – на 7,6% і 22,9% відповідно.

В структурі імпорту за напрямами надходження електроенергії доля Угорщини становила 184,5 тис. МВт*год (44,5%), Словаччини – 78,6 тис. МВт*год (19,0%), Румунії – 71,0 тис. МВт*год (17,1%), Польщі – 61,8 тис. МВт*год (14,9%) та Молдови – 18,8 тис. МВт*год (4,5%).

Порівняно з аналогічним місяцем минулого року (162,4 тис. МВт*год) у листопаді 2025-го імпорт зріс у 2,6 раза.

Максимальна погоджена комерційна потужність імпорту з ЄС з грудня 2024 року становить 2,1 ГВт. У середньому за листопад-2025 використання пропускної спроможності становило 27,4%, однак у години пікового вечірнього споживання воно суттєво зростає.

Своєю чергою, у листопаді Україна зменшила експорт електроенергії на 94,2% – до 5,3 тис. МВт*год, що є найменшим місячним показником з вересня 2024-го.

Для порівняння: у жовтні цього року експорт становив 90,8 тис. МВт*год, у листопаді минулого року – 41,9 тис. МВт*год.

Експорт електроенергії у листопаді був незначним і здійснювався лише до 10 числа, а з 11 листопада повністю припинився. Основні обсяги експорту здійснювалися у нічний період з 01:00 до 05:00 та вранці й удень з 09:00 до 14:00.

Україна досягла домовленості з ENTSO-E про збільшення з 1 грудня 2025 р. максимальної пропускної спроможності міжнародних перетинів для імпорту електроенергії з 2,1 ГВт до 2,3 ГВт.

Теги: #імпорт #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 09.12.2025
Уряд дозволив компаніям з державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію

Уряд дозволив компаніям з державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію

17:56 07.12.2025
У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

21:31 05.12.2025
НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

17:46 04.12.2025
Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

12:17 03.12.2025
"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу, до кінця року цей показник зросте до 5 млрд куб. м – комерційний директор

"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу, до кінця року цей показник зросте до 5 млрд куб. м – комерційний директор

21:18 30.11.2025
Енергетики відновлюють електропостачання у повністю знеструмленому Фастові - до кінця доби планують повернутися до графіка

Енергетики відновлюють електропостачання у повністю знеструмленому Фастові - до кінця доби планують повернутися до графіка

18:59 29.11.2025
"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 0.5 до 3 черг

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 0.5 до 3 черг

18:12 26.11.2025
Україна імпортувала за 10 міс. картоплі у 5,1 раза більше, ніж рік тому

Україна імпортувала за 10 міс. картоплі у 5,1 раза більше, ніж рік тому

05:02 26.11.2025
Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

18:32 25.11.2025
"Укренерго" в середу обмежуватиме споживання на рівні вівторка: всю добу в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 2,5 черги

"Укренерго" в середу обмежуватиме споживання на рівні вівторка: всю добу в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 2,5 черги

ВАЖЛИВЕ

Зростання ВВП України у III кв.-2025 прискорилося до 2,1% – Держстат

Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на передачу е/е на 4% на I кв.-2026 і ще на 4% – до кінця 2026р

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на передачу е/е в 713,68 грн/МВт*год та в 742,91 грн/МВт*год – на другому

Заступником голови НБУ став директор його департаменту монетарної політики та економаналізу Лепушинський

ОСТАННЄ

Зростання ВВП України у III кв.-2025 прискорилося до 2,1% – Держстат

ЄБРР надає кредит в EUR100 млн проєкту доступного житла Хансена в Київській області

ДТЕК запустив масштабну програму інтеграції ШІ, реалізацію якої забезпечує MODUS X

БЕБ ліквідувало підпільний цех із виготовлення сигарет на Київщині потужністю 4 тис. пачок на добу

Лише десята частина новобудов передбачає підключення до центрального опалення

ПриватБанк надав "Нафтогазу" черговий кредит на 5 млрд грн для імпорту газу

Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

Уряд США підтримує план Іраку передати "Західну Курну -2" від ЛУКОЙЛу американському оператору

Кількість платників податків у "Клубі білого бізнесу" зросла на 7% - ДПС

Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА