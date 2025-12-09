Інтерфакс-Україна
19:37 09.12.2025

Уряд дозволив компаніям з державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію

Кабінет міністрів України дозволив компаніям з державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше", - написала вона в Телергам-каналі у вівторок увечері.

Свириденко наголосила, що це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години. "Імпорт відбуватиметься за погодженням з "Укренерго", - уточнила премʼєрка.

Як повідомлялося, уряд своїм рішенням 9 грудня доручив в умовах постійних атак РФ на енергосистему і пов’язаного з цим дефіциту електроенергії переглянути списки заборонених до відключень електроенергії підприємств, державному та комунальному сектору вжити суттєвих заходів щодо економії електроенергії, забезпечити роботу розподіленої генерації.

 

