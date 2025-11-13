Інтерфакс-Україна
Економіка
15:37 13.11.2025

Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%

2 хв читати
Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%

Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів в січні-жовтні збільшився у 3,6 раза порівняно з таким самим періодом 2024 року – до $1,397 млрд, свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно зі статданими, найчастіше електрогенератори та перетворювачі ввозили з Румунії (19,5% загального експорту цієї продукції, або $272,1 млн), Чехії (18,2%, $254,6 млн), та Польщі (12,6%, $175,3 млн), тоді як рік тому це були Китай ($88,3 млн), Туреччина ($80,6 млн) і Чехія ($54,6 млн).

У жовтні імпорт цього обладнання збільшився на 89,3% порівняно з торішнім жовтнем – до $187,8 млн, що, однак, на 2% менше показника вересня-2024.

Експорт електрогенераторів у січні-жовтні Україна здійснила в незначних обсягах ($3,6 млн), переважно постачаючи їх до Чехії, Латвії та Болгарії.

Крім того, згідно з даними Держмитслужби, за десять місяців імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився на 53,4% – до $1,06 млрд, здебільшого їх завозили з Китаю ($740,6 млн, або 70,2%), а також з В’єтнаму ($96,2 млн, 9%) і Тайваню ($53,8 млн, 5%).

Торік найбільшими постачальниками були Китай з часткою 82%, Болгарія (3,1%) і Чехія (3%).

Водночас у жовтні-2025 імпорт цієї продукції збільшився на 13,2% до жовтня-2024 – до $144,9 млн.

Водночас Україна в січні-жовтні експортувала акумулятори на $43,9 млн, переважно в Польщу (33%), Німеччину (12,9%) та Францію (11,9%), тоді як торік експорт складав $34,1 млн, з них майже 30% у Польщу, 14,7% до Франції та 11% в Німеччину.

Теги: #генератори #імпорт #акумулятори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 06.11.2025
Імпорт молокопродуктів Україною у жовтні переважав експорт у 1,5 раза - аналітики

Імпорт молокопродуктів Україною у жовтні переважав експорт у 1,5 раза - аналітики

05:25 04.11.2025
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

17:15 28.10.2025
На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

11:36 28.10.2025
Україна має потребу в додаткових $1,9 млрд для імпорту газу, значну частину з яких уже залучили – глава "Нафтогазу"

Україна має потребу в додаткових $1,9 млрд для імпорту газу, значну частину з яких уже залучили – глава "Нафтогазу"

19:05 24.10.2025
Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих допомогти фінансувати необхідний обсяг імпорту газу

20:06 23.10.2025
Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

12:47 20.10.2025
Іспанія відправить нову партію генераторів до України напередодні зими

Іспанія відправить нову партію генераторів до України напередодні зими

12:37 20.10.2025
Додатковий імпорт газу визначається обсягами втрат видобутку через удари РФ - заступник глави Міненерго

Додатковий імпорт газу визначається обсягами втрат видобутку через удари РФ - заступник глави Міненерго

13:50 17.10.2025
Захисні споруди для генераторів мають 60% українських лікарень - МОЗ

Захисні споруди для генераторів мають 60% українських лікарень - МОЗ

14:19 16.10.2025
Зниження цін на авто з США: як змінюється імпорт і ринок аукціонів

Зниження цін на авто з США: як змінюється імпорт і ринок аукціонів

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

Україна в 2026 р. збереже ліцензування зернових та олійних культур при експорті до прифронтових європейських країн

Оновлена пенсійна модель передбачатиме базову виплату та додаткові виплати за бойовий досвід - Мінсоцполітики

Україна очікує надходження EUR6 млрд від ЄС 13 листопада – голова комітету Ради

Vantage Drilling розірвала контракт із ЛУКОЙЛом на буріння на шельфі Румунії у 2026 р.

ЄБРР планує внести у Horizon Capital Catalyst Fund EUR30 млн

Кількість нових ЖК у продажу в столичному регіоні збільшилася на 70% – "ЛУН"

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

City One Development розпочала будівництво ЖК The Light у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА