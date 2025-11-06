Інтерфакс-Україна
Економіка
16:38 06.11.2025

Імпорт молокопродуктів Україною у жовтні переважав експорт у 1,5 раза - аналітики

Зовнішня торгівля України молокопродуктами у жовтні 2025 року досягла $53,0 млн, що на 1,4% білье проти серпня ($52,2млн), повідомила Спілка молочних підприємств України (СМПУ).

У галузевій асоціації зазначили, що обсяги експорту у жовтні ($21,2 млн) зросли на 2,4% проти вересня, проте були на 8% менше серпневого показника ($23,0 млн).

Вартісна структура експорту в жовтні 2025 була така: 30% – сири, 25% – масло вершкове, 24% – молоко і вершки згущені.

"У жовтні-2025 порівняно із жовтнем-2024 вартісна структура експорту суттєво не змінилась: знизилися частки масла (із 30% до 25%) та молока і вершків згущених (із 25% до 24%)", - розповіли аналітики.

Водночас, за їхніми даними, обсяги імпорту у жовтні становили $31,8 млн і залишилися на рівні вересня ($31,6 млн), але це більше на 20,5% проти серпня ($26,2 млн).

При цьому вартісна структура імпорту у жовтні 2025 року проти жовтня 2024 року суттєво не змінилася, зокрема, частка сирів усіх видів становила 79,6%, масла – 6,4%, кисломолочних продуктів – 5,3%.

Сальдо експорту-імпорту у жовтні було негативним (-$10,6 млн), як і у вересні (-$10,9 млн), у серпні воно було -$3,2 млн. Співвідношення обсягів експорту/імпорту було зафіксовано у жовтні на рівні –0,66, у вересні –0,65, тоді як у серпні на рівні +0,88.

"У жовтні обсяги експорту дещо зросли до $21,2 млн (+1,4%), проте залишились на низькому рівні. Обсяги імпорту залишились незмінними -$31,8 млн – максимально за 2025 рік. Імпорт переважав експорт у 1,5 рази", - резюмували в СМПУ.

Джерело: https://uadairy.com/zagalni-obsyagy-zovnishnoyi-torgivli-molokoproduktamy-u-zhovtni/

 

Теги: #імпорт #експорт #молочна_продукція

