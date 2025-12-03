Інтерфакс-Україна
Економіка
12:17 03.12.2025

"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу, до кінця року цей показник зросте до 5 млрд куб. м – комерційний директор

Обсяг імпортованого групою "Нафтогаз" природного газу з травня 2025 року на цей час складає 4,4 млрд куб. м, до кінця року заплановано збільшити цей показник до 5 млрд куб м газу, повідомив комерційний директор групи Сергій Федоренко.

"Починаючи з травня, ми імпортували 4,4 млрд куб. м, до кінця року буде імпортовано більше 5 млрд куб. м. Трішки допомагає м’яка погода в листопаді, але удари йдуть, тому поточний імпорт ми не знижуємо. Тільки в листопаді "Нафтогаз" імпортував 500 млн куб. м", – сказав Федоренко під час брифінгу в Укрінформ в середу, додавши що компанія використовує всі можливі напрямки імпорту.

Він зазначив, що в грудні вже відбулося збільшення добового рівня імпорту приблизно на чверть.

"Поточний імпорт складає 26 млн куб. м, минулого місяця був 21 млн куб м. Збільшення вже відбулося як за рахунок нашого контрактування, так і за рахунок ринкової ситуації і індустрії, яка хеджує свої ризики на постачання газу", – пояснив комерційний директор "Нафтогазу".

За його словами, приблизно 80% ресурсу імпортує "Нафтогаз", іншу частину – приватні компанії.

"Враховуючи, що ціни на внутрішньому ринку зараз фактично відповідають імпортному паритету, приватні компанії також імпортують. Тож 15-20% імпорту – це приватний ринок, 80% – "Нафтогаз", – вказав Федоренко.

Теги: #імпорт #нафтогаз

