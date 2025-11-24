"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявки на $127,14 млн

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня викупив власні єврооблігації на суму майже $7 млн, на черговому тендері з їх викупу загальним номіналом $10,84 млн отримав заявки на номінальну суму $127,14 млн.

Як йдеться у біржовому повідомленні компанії, частина облігацій була повернена власникам через неможливість подрібнення номіналу, а решта прийняті з коефіцієнтом масштабування 0,1150681.

В результаті на дату розрахунку 20 листопада за тендерною пропозицією було придбано облігації загальною номінальною вартістю $10 млн 773,23 тис. Всі вони були анульовані, і після такого анулювання загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $281 млн 759,03 тис., зазначила компанія.

Як повідомлялося, у двох перших тендерах "Vodafone Україна" викупляв облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп було оголошено по ціні 99% номіналу, другий – 90% номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

За результатами третього тендера, де ціна викупу була знижена до 85% номіналу, а пропозиція була обмежена $4,67 млн, "Vodafone Україна", отримав заявки на $53,395 млн та задовольнив їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування склав 0,1315451889487317.

Четвертий тендер був оголошений 13 серпня, а після цього сім разів продовжувався. При цьому ціна викупу в результаті була збільшена з 85% до 98%, а сума викупу – до $10,84 млн.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Після анулювання викуплених облігацій загальна номінальна вартість облігацій, які залишаються в обігу, становить $292,532 млн.

Викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України. З того часу здійснено вже сім місячних виплат дивідендів, кожна – еквівалент приблизно EUR1 млн.

Як повідомлялося, VFU за 9 місяців цього року збільшив чистий прибуток на 10,7% – до 3 млрд 446,80 млн грн, виручку - на 13,3%, до 19,03 млрд грн.

В звіті зазначалося, що для обслуговування та викупу єврооблігацій компанія цього року отримує позики від пов’язаних осіб. У лютому материнська компанія Telco Investments B.V. надала $49,59 млн для часткового погашення боргу за єврооблігаціями. У червні з Telco Investments була укладена угода про доларову кредитну лінію на суму, еквівалентну 660 млн грн, під 10% річних з погашенням у 2028 році.

Нарешті у липні 2025 року було укладено договір позики з нідерландською Cemin B.V. на $10 млн під 10% річних зі строком повернення не пізніше кінця 2027 року, але не раніше погашення єврооблігацій. Кошти траншами зараховуються на банківський рахунок компанії в іноземному банку й мають йти на викуп облігацій, які " Vodafone Україна" здійснює у зв’язку із відновленням цього року виплати дивідендів.