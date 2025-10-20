Vodafone Group та Vodafone Україна прокладуть підводну кабельну систему через Чорне море вартістю понад EUR100 млн

Vodafone Group та другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) розпочнуть будівництво нової високошвидкісної підводної кабельної системи у Чорному морі, що утворить цифровий коридор між Європою та Азією, йдеться у релізі компанії у понеділок.

Зазначається, що мережа підводних волоконно-оптичних ліній зв’язку Kardesa з’єднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину. Перший вихід кабелю на узбережжя планується у Болгарії у 2027 році, надалі буде у Туреччині, Грузії та в Україні.

У телеграм-каналі перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що бюджет проєкту передбачає понад EUR100 млн.

Оператор мобільного зв’язку у свою чергу додав, що генеральним підрядником проєкту стане компанія Xtera, що реалізує високопродуктивні підводні телеком-рішення "під ключ", будує й вводить в експлуатацію передові системи підводних кабелів у понад 60 країнах світу.

"Один із ключових пунктів нашої Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року — будувати більше міжнародних інтернет-магістралей для створення стійкого інтернету в Україні", – наголосив Федоров.

За його словами, завдяки цій лінії зв’язку Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт/с інтернет-пропускної здатності.

"Підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону", - написав Федоров.

Перший віцепрем’єр уточнив, що проєкт забезпечить цифровий суверенітет та стійкість телекомунікаційної інфраструктури, інвестиції у сферу телекому, швидкісний та безпечний інтернет для українців, а також надасть роль сполучної ланки в інтернет-трафіку між Європою та Азією в обхід Росії.

Як повідомлялось, Vodafone Україна за перше півріччя 2025 року скоротив чистий прибуток на 13% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 1,705 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 15% – до 13,518 млрд грн.

Компанія у першому півріччі збільшила інвестиції на 66% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, вклавши понад 3,5 млрд грн у критичну інфраструктуру, а загалом за 3,5 років повномасштабної війни інвестиції досягли в Україні майже 19 млрд грн. В структурі інвестицій у першому півріччі цього року 51% складають будівництво та відновлення мережі, а також підготовка її до роботи у блекаути, 31% – утримання мережі, 11% – розвиток фіксованого зв’язку, 4% – на програму обміну біллінгом.

"Vodafone Україна" з грудня 2019 року входить до складу NEQSOL Holding.