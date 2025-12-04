Інтерфакс-Україна
Телеком
13:14 04.12.2025

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,16 млн

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня за результатами кількох пропозицій викупив власні єврооблігації на суму біля $17,7 млн, оголосив черговий подібний тендер за ціною 98% від номіналу на загальну суму $1 млн 164,7 тис.

Як зазначається у повідомлені на Ірландській фондовій біржі у четвер, перед цим, 2 грудня, компанія здійснила черговий місячний транш виплати дивідендів на суму 49,315 млн грн, що еквівалентно встановленій Нацбанком місячній стелі таких виплат у EUR1 млн.

Заявки на участь у тендері приймаються до 17 грудня включно, а розрахунки плануються до кінця року.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Їх викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

У двох перших тендерах "Vodafone Україна" викупляв облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп було оголошено по ціні 99% номіналу, другий – 90% номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

За результатами третього тендера, де ціна викупу була знижена до 85% номіналу, а пропозиція була обмежена $4,67 млн, "Vodafone Україна", отримав заявки на $53,395 млн та задовольнив їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування склав 0,1315451889487317.

Четвертий тендер був оголошений 13 серпня, але потім сім разів продовжувався. При цьому ціна викупу в результаті була збільшена з 85% до 98%, а сума викупу – до $10,84 млн. На цю суму компанія отримала заявки на $127,14 млн. Частина облігацій була повернена власникам через неможливість подрібнення номіналу, а решта прийняті з коефіцієнтом масштабування 0,1150681.

В результаті на дату розрахунку 20 листопада за тендерною пропозицією було придбано облігації загальною номінальною вартістю $10 млн 773,23 тис. Всі вони були анульовані, і після такого анулювання загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $281 млн 759,03 тис.

Як повідомлялося, VFU за 9 місяців цього року збільшив чистий прибуток на 10,7% – до 3 млрд 446,80 млн грн, виручку - на 13,3%, до 19,03 млрд грн.

В звіті зазначалося, що для обслуговування та викупу єврооблігацій компанія цього року отримує позики від пов’язаних осіб. У лютому материнська компанія Telco Investments B.V. надала $49,59 млн для часткового погашення боргу за єврооблігаціями. У червні з Telco Investments була укладена угода про доларову кредитну лінію на суму, еквівалентну 660 млн грн, під 10% річних з погашенням у 2028 році.

Нарешті у липні 2025 року було укладено договір позики з нідерландською Cemin B.V. на $10 млн під 10% річних зі строком повернення не пізніше кінця 2027 року, але не раніше погашення єврооблігацій. Кошти траншами зараховуються на банківський рахунок компанії в іноземному банку й мають йти на викуп облігацій, які " Vodafone Україна" здійснює у зв’язку із відновленням цього року виплати дивідендів.

