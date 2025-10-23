Інтерфакс-Україна
Телеком
12:14 23.10.2025

"Vodafone Україна" вшосте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 98% номіналу

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня викупив власні єврооблігації на суму майже $7 млн, вже вшосте оголосив про підвищення ціни викупу на четвертому подібному тендері – до 98% від номіналу з 96% двома тижнями раніше, 95% - чотирма тижнями раніше та 85% – у початковій пропозиції від 13 серпня.

Як зазначається у повідомлені компанії на Ірландській фондовій біржі, максимальний обсяг викупу збільшений на $2,9 млн – до $9,691 млн.

Термін прийому заявок продовжено з 23 жовтня до 6 листопада, а розрахунки тепер плануються приблизно на 13 листопада.

У двох перших тендерах "Vodafone Україна" викупляв облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп був оголошений по ціні 99% номіналу, другий – 90% номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

За результатами третього тендеру, де ціна викупу була знижена до 85% номіналу, а пропозиція була обмежена $4,67 млн, "Vodafone Україна" отримав заявки на $53,395 млн та задовольнив їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування склав 0,1315451889487317.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Після анулювання викуплених облігацій загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $292,532 млн.

Викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України. З того часу здійснено вже шість місячних виплат дивідендів, кожна – еквівалент приблизно EUR1 млн.

Як повідомлялося, VFU у першому півріччі 2025 року скоротив чистий прибуток на 13% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 1,705 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 15% – до 13,518 млрд грн.

Теги: #vodafone_україна #євробонди

