"Нова пошта" попри обстріли в Одесі забезпечує роботу 147 відділень, "Укрпошта" — 72

Фото: https://t.me/novapostcorp

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova забезпечує роботу 147 відділень в Одесі на генераторах, а державний поштовий оператор "Укрпошта" надає у 72 відділеннях повний спектр послуг незважаючи на проблеми з енергозабезпеченням після обстрілів регіону.

"У поодиноких випадках (кількох відділеннях), де через технічну ситуацію генератори не було можливості підключити одразу, оператори приймали та видавали посилки в ручному режимі, щоб не зупиняти обслуговування клієнтів до якомога швидшого врегулювання ситуації", - повідомила "Укрпошта" в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У Телеграм-каналі "Нової пошти" зазначається, що у відділеннях компанії є можливість підзарядити телефон, скористатися інтернетом та зігрітися. Таку саму у своїх відділеннях надає і "Укропошта".

Окремо, "Укрпошта" у коментарі агентству додала, що графік роботи відділень не змінився.

Як повідомлялося, в результаті масованої ракетно-шахедної атаки РФ у ніч з 12 на 13 грудня було пошкоджено чотири підстанції НЕК "Укренерго" 330 кВ і відключено від електропостачання приблизно 60% споживачів Одеси та області. Значна частина споживачів залишалася без світла та опалення три добі і навіть більше.

Окрім того 18 грудня ворог наніс черговий удар по інфраструктурі, який знову привів до відключень електроенергії.