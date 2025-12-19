Інтерфакс-Україна
Телеком
10:05 19.12.2025

"Нова пошта" попри обстріли в Одесі забезпечує роботу 147 відділень, "Укрпошта" — 72

1 хв читати
"Нова пошта" попри обстріли в Одесі забезпечує роботу 147 відділень, "Укрпошта" — 72
Фото: https://t.me/novapostcorp

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova забезпечує роботу 147 відділень в Одесі на генераторах, а державний поштовий оператор "Укрпошта" надає у 72 відділеннях повний спектр послуг незважаючи на проблеми з енергозабезпеченням після обстрілів регіону.

"У поодиноких випадках (кількох відділеннях), де через технічну ситуацію генератори не було можливості підключити одразу, оператори приймали та видавали посилки в ручному режимі, щоб не зупиняти обслуговування клієнтів до якомога швидшого врегулювання ситуації", - повідомила "Укрпошта" в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У Телеграм-каналі "Нової пошти" зазначається, що у відділеннях компанії є можливість підзарядити телефон, скористатися інтернетом та зігрітися. Таку саму у своїх відділеннях надає і "Укропошта".

Окремо, "Укрпошта" у коментарі агентству додала, що графік роботи відділень не змінився.

Як повідомлялося, в результаті масованої ракетно-шахедної атаки РФ у ніч з 12 на 13 грудня було пошкоджено чотири підстанції НЕК "Укренерго" 330 кВ і відключено від електропостачання приблизно 60% споживачів Одеси та області. Значна частина споживачів залишалася без світла та опалення три добі і навіть більше.

Окрім того 18 грудня ворог наніс черговий удар по інфраструктурі, який знову привів до відключень електроенергії.

Теги: #обстріли #одеса #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 19.12.2025
Внаслідок обстрілу в Одесі поранено працівницю "Укрзалізниці" та пошкоджено пост на станції

Внаслідок обстрілу в Одесі поранено працівницю "Укрзалізниці" та пошкоджено пост на станції

09:09 19.12.2025
Через російськи обстріли в Одесі знеструмлений житловий масив, є руйнування житла – ОВА

Через російськи обстріли в Одесі знеструмлений житловий масив, є руйнування житла – ОВА

00:59 19.12.2025
Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Одесу – МВА

Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Одесу – МВА

21:57 18.12.2025
Цивільна інфраструктура та житло в Одесі постраждали внаслідок ворожої атаки

Цивільна інфраструктура та житло в Одесі постраждали внаслідок ворожої атаки

14:51 18.12.2025
В Одесі військові ТЦК побили поліцейського, проводиться розслідування

В Одесі військові ТЦК побили поліцейського, проводиться розслідування

08:55 18.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих та дві жертви

Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих та дві жертви

07:38 18.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, 35 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, 35 постраждалих

01:26 18.12.2025
Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

23:34 17.12.2025
У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки та освітнього закладу через атаку БпЛА

У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки та освітнього закладу через атаку БпЛА

21:44 17.12.2025
Маланка-Витинанка: Нова пошта запустила цьогорічне святкове пакування

Маланка-Витинанка: Нова пошта запустила цьогорічне святкове пакування

ВАЖЛИВЕ

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

ОСТАННЄ

Українці за рік стали споживати більше україномовного контенту, третина скоротила споживання новин – опитування

У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося понад 2 млн абонентів – CEO "Київстар"

Кількість резидентів Дія.City зросла на 43% з серпня, проте кількість платників ПнВк зменшується протягом року

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

lifecell відзвітував про 69,6% працездатності мережі в Одесі та 83,8% – в області після обстрілів 13 грудня

Відеопродакшн-студія Location увійшла до складу групи Fractal після продажу частки

Доступність мереж мобільного зв’язку в Одесі відновлена до 60% - віцепрем’єр Федоров

Китайська ракета вивела на орбіту два експериментальні супутники

Продажі складаних смартфонів у світі зростуть на 10% у 2025 році, у 2026 році зростання прискориться до 30%

"Київстар" зміг запустити першу базову станцію за пришвидшеною процедурою за 4,5 міс. – СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА