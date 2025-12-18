Українці за рік стали споживати більше україномовного контенту, третина скоротила споживання новин – опитування

Майже чверть (22%) українців стали менше читати новини за минулий рік, а 11% взагалі перестали за ними слідкувати, натомість більше половини (54%) читають новини так само як торік, свідчать результати онлайн-опитування, проведеного компанією Rakuten Viber.

"На питання "Як ви слідкували за новинами у 2025 році?" відповіді розподілилися наступним чином: читаю так само як і минулого року — 54%; став/-ла менше читати новини — 22%; став/-ла більше слідкувати за новинами — 13%; взагалі перестав/-ла читати новини — 11%", - йдеться в результатах опитування.

Українці, які стали менше читати новини, також розповіли, яких тем свідомо уникали: 31% опитаних першочергово фільтрували новини про війну, 15% — новини шоубізнесу та плітки. 6% оминали новини світової політики, 4% - про корупційні скандали, 8% назвали інші теми. 36% не фільтрували якісь конкретні теми — 36%.

На запитання, чи стали вони більше споживати україномовного контенту у 2025 році, 44% респондентів повідомили, що слухали більше україномовної музики, а 26% - дивились більше україномовного YouTube. 14% повідомили, що стали читати більше українських авторів — 14%, а 5% стали більше слухати українських подкастів.

Лише 3% опитаних повідомили, що взагалі не споживають український контент, а 8% заявили, що рівень його споживання для них не змінився.

В рамках дослідження було проведено анонімне онлайн-опитування понад 36 тис респондентів. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45. Статистична похибка вибірки не вказується.