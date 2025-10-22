Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

Фото: https://www.freepik.com/

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після кількох днів зростання в першій половині дня середи опустився на 2,40% – до 510,58 пункта після новин напередодні ввечері про те, що анонсована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті відкладається, як і зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова через небажання Росії припиняти бойові дії, тоді як основний індекс біржі WIG20 виріс на 1,05%.

Згідно з даними WSE, від початку дня станом на 12:53 по Варшаві курс акцій найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" зменшився на 2,99%, Milkiland – на 4,33%, агрохолдингів KSG-Agro, "Агротон" та ІМК – на 2,40%, 2,29% та 1,61%.

Акції Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами впали на 4,48%, а найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 0,21%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo впав на 6,57%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 1,06%.

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі після кількох днів зростання їх курс у середу також знизився на 1,25-2,14%, тоді як ВВП-варанти практично не змінилися в ціні.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пункту до 361,98 пункту, а у травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени 2024 року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого 2025 року на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів.

Однак після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення угоди WIG-Ukraine впав до 508,45 пункту на початку квітня. Пізніше оголошення планів про перемовини у Стамбулі та Анкоріджі знову піднімало індекс вище 600 пунктів, але на початку жовтня він опустився до 475 пунктів, де востаннє був на початку лютого.

Анонс Трампом у минулий четвер зустрічі з Путіним у Будапешті через кілька тижнів та заклик до сторін зупинитися на поточній лінії бойового зіткнення знову привів до зростання індексу з 475 пунктів до 523,11 пунктів, але тепер він відкотився до 510,58 пунктів.