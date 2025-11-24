Інтерфакс-Україна
Економіка
11:54 24.11.2025

Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план

Українські акції відкрили торги на Варшавській фондовій біржі (WSE) у понеділок вранці сильним подорожчанням – від 6% до 20% на новинах про прогрес, досягнутий на переговорах у Женеві у неділю між українською та американською делегацією щодо мирного плану з 28 пунктів.

Згідно з даними біржі, через годину з початку торгів після деякої корекції вниз курс акцій найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" збільшився на 4,95%, Milkiland – на 12,50%, агрохолдингів KSG-Agro, ІМК та "Агротон" – на 9,79%, 4,69% та 15,16%.

Акції Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами виросли в ціні на 13,07%, а найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 5,75%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції гірничорудної компанії Ferrexpo підскочили в ціні на 24,78%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 6,41%.

