Події
12:10 23.08.2025

Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

Російські акції впали до мінімуму за останні два тижні після відмови російської сторони від зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється в телеграм-каналі Центра протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) у суботу.

"Зокрема, індекс мосбіржі просів на 2,3%, ринок втратив $1,24 млрд капіталізації. Найбільших збитків зазнали компанії, що розраховували на потепління відносин із Заходом: Газпром (-3,5%), "Аерофлот (-4,45%), Новатек (-4,3%), Сєвєрсталь (-3,8%), Роснєфть (-2%) тощо", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД наголошують, що агресивна риторика керівництва РФ поглиблює невизначеність і інвестори втрачають віру в можливість мирного врегулювання війни.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч Путіна і Зеленського не планується, незважаючи на заяви Білого дому. "зустріч не планується. Президент Путін чітко заявив, що готовий до зустрічі, за умови, що ця зустріч дійсно буде мати порядок денний, президентський порядок денний. Тож це велике "якщо", - заявив він.

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що за два тижні має намір визначитись і планом своєї подальшої участі у врегулюванні російсько-української війни та стверджує, що впевнений у своїх діях. Відповідаючи на запитання, скільки часу він дасть Путіну, Трамп сказав: "Пару тижнів, і ми це вирішимо". "Якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо припинення вогню, я подивлюся, чия це вина. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю… Я сказав їм (Путіну та Зеленському – ІФ-У) провести зустріч. Але я знатиму через два тижні, що я збираюся робити", - наголосив він.

За словами президента США, він має намір прийняти "дуже важливе рішення". "І це буде чи то масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи і те, й інше, чи ми нічого не робитимемо і скажемо, що це ваша боротьба", - сказав Трамп.

Раніше Трамп заявив про намір провести тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським тільки після того, як відбудуться двосторонні переговори російського і українського лідерів. Зеленський заявляв, що Україна готова і на двосторонню, і на тристоронню зустрічі, "і якщо росіяни не готові на таке – ми просимо ввести тарифи, ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює".

