Українські акції та єврооблігації дорожчають на оптимізмі щодо переговорів про припинення війни

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у четвер на новинах про можливі близькі переговори на високому рівні про припинення війни підскочив на 5,29% – до 558,58 пунктів, тоді як основний індекс біржі WIG20 виріс на 2,05%.

Згідно з даними WSE, курс акцій найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" виріс з початку дня на 4,06%, Milkiland – на 11,96%, агрохолдингів "Агротон", KSG-Agro та ІМК – на 11,02%, 10,33% та 3,83% відповідно, Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами – на 14,90%.

Акції найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, додали в 2,27%.

На Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у четвер виріс на 3,85%, а гірничорудної компанії Ferrexpo злетів на 19,13%.

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі у четвер вони також подорожчали: облігації-2029 – на 2,2%, тоді як облігації-2034 – на 4,54%, тоді як курс ВВП-варантів знизився на 1,28% – до 75,8% від умовного номіналу.