Інтерфакс-Україна
Економіка
19:50 25.09.2025

"Vodafone Україна" вчетверте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 95% від номіналу

2 хв читати
"Vodafone Україна" вчетверте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 95% від номіналу
Фото: https://www.freepik.com/

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який у зв’язку зі сплатою дивідендів з кінця травня викупив власні єврооблігації на суму майже $7 млн, вже вчетверте оголосив про підвищення ціни викупу на четвертому подібному тендері – до 95% від номіналу порівняно 94% тижнем раніше, 92% – двома тижнями раніше, 90% – наприкінці серпня та 85% у початковій пропозиції від 13 серпня.

Як зазначається у повідомлені компанії на Ірландській фондовій біржі, максимальний обсяг викупу збільшений на $0,5 млн – до $5,616 млн.

Термін прийому заявок продовжено з 25 вересня до 9 жовтня, а розрахунки тепер плануються приблизно на 16 жовтня.

Два перших рази "Vodafone Україна" викупляв облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп був оголошений по ціні 99% від номіналу, другий – 90% від номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

За результатами третього тендеру, де ціна викупу була знижена до 85% від номіналу, а пропозиція була обмежена $4,67 млн, "Vodafone Україна" отримав заявки на $53,395 млн та задовільнив їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування склав 0,1315451889487317.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Після анулювання викуплених облігацій загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить $292,532 млн.

Викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України. З того часу здійснено вже п’ять місячних виплат дивідендів, кожна – еквівалент приблизно EUR1 млн.

Як повідомлялося, VFU у першому півріччі 2025 року скоротив чистий прибуток на 13% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 1,705 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 15% – до 13,518 млрд грн.

Теги: #викуп #vfu #єврооблігації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 07.08.2025
Українські акції та єврооблігації дорожчають на оптимізмі щодо переговорів про припинення війни

Українські акції та єврооблігації дорожчають на оптимізмі щодо переговорів про припинення війни

16:37 04.08.2025
"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $4,67 млн отримав в 7,6 раза більше заявок

"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $4,67 млн отримав в 7,6 раза більше заявок

23:02 09.07.2025
"Укрзалізниця" вчасно сплатила купон за єврооблігаціями-2026

"Укрзалізниця" вчасно сплатила купон за єврооблігаціями-2026

16:17 18.06.2025
"Метінвест" повністю викупив євробонди-2025 і продовжує виконувати боргові зобов'язання - СЕО

"Метінвест" повністю викупив євробонди-2025 і продовжує виконувати боргові зобов'язання - СЕО

19:54 09.06.2025
"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $1,1 млн отримав майже в 250 разів більше заявок

"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $1,1 млн отримав майже в 250 разів більше заявок

04:35 25.04.2025
K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

04:35 25.04.2025
K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

19:11 24.04.2025
K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

20:29 20.12.2024
НБУ розширив випадки можливої оплати з України відсотків за євробондами

НБУ розширив випадки можливої оплати з України відсотків за євробондами

07:23 17.12.2024
"Укрзалізниця" капіталізує $160 млн відсотків за євробондами і пропонує мораторій на виплату нових ще на рік

"Укрзалізниця" капіталізує $160 млн відсотків за євробондами і пропонує мораторій на виплату нових ще на рік

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ОСТАННЄ

Фонд часткового гарантування агрокредитів за 1,5 року надав 31,76 млн грн гарантій за 35 кредитами

"Нібулон" у 2025/2026 МР уже перевіз 40 тис. тонн зерна партнерів

Транспортний безвіз вантажоперевезень з країнами ЄС продовжено до 2027 р.

15 найбільших приватних університетів отримали 3,8 млрд грн доходу у 2024 р.

Мінекономіки додало 212 позицій до переліку вітчизняної с/г техніки, закупівлю якої компенсує держава

Уряд заклав у Держбюджет-2026 на підтримку агросектору 13,1 млрд грн - нардеп

Україна очолює рейтинг країн, де працює ЄБРР, за користуванням критовалютами

Глава Мінекономіки України очікує зростання ВВП у 2025р на 2%

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА