"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $1,1 млн отримав майже в 250 разів більше заявок

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який 23 травня оголосив пропозицію про викуп своїх єврооблігацій на $1,11 млн, отримав заявки, які значно перевищили зазначену суму викупу.

"Запропоновані облігації приймаються до придбання на пропорційній основі відповідно до коефіцієнта масштабування 0,0040355668", – зазначається у повідомлені емітента на Ірландській фондовий біржі у понеділок.

Згідно з ним, якщо результатом застосування такого коефіцієнту до пакету облігацій будь-якого власника стане сума менша мінімального номіналу, то такі запропоновані облігації відхиляються.

Дата розрахунку за тендерною пропозицією настане приблизно 13 червня 2025 року.

Викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, що дорівнює EUR1 млн.

Компанія наголосила, що згідно з умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

Згідно із оголошеними умовами, облігації викуповуються по курсу 99% від номіналу.

VFU нагадав, що всього облігацій із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних випущено на $300 млн, з них компанія зараз тримає облігації на $0,5 млн.

Як повідомлялося, VFU у 2024 році збільшив виручку на 13,1% - до 24,44 млрд грн, скоротивши чистий прибуток на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

У січні-березні 2025 року виручка зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 6,59 млрд грн, тоді як чистий прибуток впав на 24% - до 697 млн грн.