"Метінвест" повністю викупив євробонди-2025 і продовжує виконувати боргові зобов'язання - СЕО

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, повністю викупила єврооблігації-2025 і продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, зокрема, перед власниками євробондів, незважаючи на війну в Україні.

"Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої групи сталеливарних та гірничодобувних компаній, рада повідомити про своєчасне та повне погашення залишкової основної суми облігацій зі строком погашення у 2025 році", - зазначено у біржовому повідомленні компанії у середу.

Коментуючи це оголошення, головний виконавчий директор "Метінвесту" Юрій Риженков відзначив, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році "Метінвест" погасив дві серії облігацій, довівши загальні виплати лише за цим інструментом майже до $600 млн.

"Ці виплати були здійснені, незважаючи на суттєвий вплив війни на бізнес-модель групи, включаючи втрату операційного контролю або призупинення діяльності на певних активах в Україні. У цьому контексті група продовжує працювати у вкрай складних умовах", - сказав Риженков.

Згідно з офіційною інформацією компанії, дата погашення облігацій-2025 - 17 червня поточного року.

Як повідомлялось, "Метінвест" у грудні-2024 викупив єврооблігації-2025 на загальну номінальну суму $16,27 млн за підсумками оголошеного 9 грудня аукціону, в якому ціна була встановлена в межах від 86% до 92,5%, а загальна сума викупу обмеження - EUR70 млн. За підсумками викупу в обігу залишалось тоді облігації на загальну номінальну суму EUR161,886 млн.

Повідомлялось також, що "Метінвест" раніше називав метою викупу активне управління борговим навантаженням, згладжування виплат з обслуговування боргу, підвищення загальної боргової стійкості групи, а також зниження тиску ліквідності у зв'язку з майбутнім погашенням облігацій, з огляду на підвищений ризик для "Метінвесту" у зв'язку з операційним середовищем України.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".