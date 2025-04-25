Інтерфакс-Україна
Події
04:35 25.04.2025

K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

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Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього пивоварного заводу Ріхерта у Подільському районі столиці й про скасування проєкту будівництва житлового комплексу "Ріхерт&Парк" на цій териториії.

"Відтепер компанія A Development залишає територію Юрковиці та ця ділянка захищена від житлової забудови. Ми знайшли інвестиції, що дали нам змогу викупити будівлю заводу Ріхерта, а також взяти в довгострокову оренду земельну ділянку навколо броварні з озером", – повідомив проєкт K41 Community Fund на своїй сторінці в Instagram.

За його даними, на вказаній території планується відкрити парк з озером та громадські простори.

Раніше, у листопаді 2024 року, A Development повідомляла про зміну концепції реноваційного проєкту "Ріхерт&Парк", а саме про зменшення площі забудови на 40 тис. кв. м та створення парку площею 5,85 га з культурним центром. Замовником будівництва виступало ТОВ "Керамоблоки-Інвест".

Втім пізніше Антимонопольний комітет України погодив придбання ТОВ "КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" компанії "Керікс Девелопмент", яка виступала орендарем земельних ділянок, де планувалася реалізація проєкту реновації.

Згідно з даними Opendatabot, власником "КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" є CEO агрохолдингу "Кернел" Андрій Веревський.

Станом на 24 квітня 2025 року Веревського також вказано бенефіціаром "Керікс Девелопмент". Так, попереднього бенефіціара Олексія Баранова, який є власником A Develoment, було видалено з реєстру 4 лютого.

Крім того, у лютому також змінився власник у "Керамоблоки-Інвест": поточним власником вказано ТОВ "Кернел-Трейд" Веревського, в АО "ЗНВКІФ "Ларам Сістем" Баранова видалено із засновників.

Джерело: https://www.instagram.com/p/DIyPOecNV2c, https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rishennia-amku-21112024

Теги: #завод #викуп #fund #community #k41

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