Інтерфакс-Україна
Події
23:02 09.07.2025

"Укрзалізниця" вчасно сплатила купон за єврооблігаціями-2026

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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) вчасно та у повному обсязі сплатила купонний платіж за єврооблігаціями із погашенням у 2026 році, який припадав на 9 липня, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

В кулуарах панельної дискусії "No Security – No Recovery", організованої Фондом Пінчука та YES на полях URC2025, він підкреслив, що компанія виконує свої зобов’язання, незважаючи на погіршення ліквідності.

Напередодні УЗ повідомила, що має сплатити купони, які припадають на 9 та 15 липня, за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно, хоча у I кварталі 2025 року показник EBITDA досяг від’ємного значення через падіння обсягів вантажоперевезень (-17% рік до року порівняно з I кварталом 2024 року) та стрімке зростання операційних витрат.

"З початку року доступні грошові кошти суттєво скоротилися, збільшуючи потребу у фінансуванні від міжнародних фінансових організацій для покриття критичних капітальних інвестицій та потреб ліквідності під час триваючої війни",  - зазначила пресслужба.

"Без такої підтримки з боку стратегічних партнерів, ймовірно, компанія не змогла б виконати свої фінансові зобов’язання перед власниками єврооблігацій", - йшлося у пресрелізі.

Окрім цього, зазначалося, що "Укрзалізниця" залучила фінансового радника та шукає рішення щодо своїх єврооблігацій шляхом переговорів із держателями єврооблігацій з метою досягнення належного боргового полегшення та пом’якшення викликів ліквідності в найближчі роки.

В січні 2025 року "Укрзалізниця" капіталізувала перенесені в результаті реструктуризації в 2022 році купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн та за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% - на суму $51,9 млн. Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,18 млн та $351,9 млн.

Теги: #уз #єврооблігації #виплата

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