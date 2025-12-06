Інтерфакс-Україна
08:13 06.12.2025

Росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру у Фастові: "Укрзалізниця" вносить зміни в приміські маршрути

Російські війська цієї ночі завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Фастові, постраждали вузлова станція та приміський рухомий склад, рух приміських поїздів ускладнено, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Телеграм.

"Обійшлось без людських втрат, однак рух приміських поїздів ускладнено, вводимо оперативні зміни цієї доби", – зазначили в компанії.

Зокрема, обмежено приміські маршрути: з боку столиці – по станції Мотовилівка, з боку Козятина – по станції Кожанка, з Миронівки – по станції Фастів-2.

Замість маршруту Київ – Фастів-1 організовано човниковий рух Київ – Мотовилівка. Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич курсуватиме у сполученні Боярка – Славутич, графік руху залишається без змін.

Водночас тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямках Житомира та Василькова (№6491, №7034, №7037, №6042, №6041, №6046), а також через заміну рухомого складу на чернігівський тимчасово призупинено сполучення між Черніговом та Славутичем ( №6851, №6854, №6853, №6856).

 

