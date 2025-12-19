Інтерфакс-Україна
Події
09:38 19.12.2025

Заступниця голови ОП Ковальська: 704 релігійні об’єкти постраждали в результаті агресії РФ

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/kovalska00

Станом на кінець 2025 року в результаті російської агресії було зруйновано або пошкоджено 704 релігійних об’єктів, близько 200 зруйновані повністю, повідомила заступник керівника Офісу президента України Олена Ковальська.

"Станом на кінець 2025 року в результаті російської агресії було зруйновано або пошкоджено 704 храми, молитовні будинки, синагоги, мечеті, місця поклоніння різних релігій, насамперед православні, деякі з них були пошкоджені навмисно; під час окупації частини Київської та Чернігівської областей навесні 2022 року зафіксовано численні випадки осквернення культових будівель", - сказала Ковальська в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника керівника ОП, близько 200 храмів і молитовних будинків зруйновані повністю і повинні бути побудовані заново, "серед них - пам'ятки історії та архітектури, в тому числі дерев'яні, які згоріли від ударів артилерії".

Теги: #пошкодження #агресія_рф #олена_ковальська

