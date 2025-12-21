Інтерфакс-Україна
Події
09:09 21.12.2025

На Рівненщині внаслідок повітряної атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалий - ОВА

1 хв читати
На Рівненщині внаслідок повітряної атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалий - ОВА

Внаслідок нічної повітряної атаки на Рівненщині було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Загорання немає. Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події", – зазначив Коваль в Телеграм-каналі ранком неділі.

Наразі на місці працюють представники Сил безпеки та оборони та інших структур.

Теги: #пошкодження #атака_рф #коваль #рівненщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 21.12.2025
В Миколаївській області пошкоджено склад з гуманітарною допомогою — ОВА

В Миколаївській області пошкоджено склад з гуманітарною допомогою — ОВА

15:56 19.12.2025
РФ атакувала об’єкт Smart Energy на Харківщині понад 10 БПЛА

РФ атакувала об’єкт Smart Energy на Харківщині понад 10 БПЛА

11:00 19.12.2025
На Одещині внаслідок ударів РФ залишаються без світла понад 73 тис. споживачів, на Дніпропетровщині – понад 26 тис. – Міненерго

На Одещині внаслідок ударів РФ залишаються без світла понад 73 тис. споживачів, на Дніпропетровщині – понад 26 тис. – Міненерго

10:54 19.12.2025
Внаслідок обстрілу в Одесі поранено працівницю "Укрзалізниці" та пошкоджено пост на станції

Внаслідок обстрілу в Одесі поранено працівницю "Укрзалізниці" та пошкоджено пост на станції

10:13 19.12.2025
ОК "Північ": ворог двома "Геранями-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського, поранено цивільного

ОК "Північ": ворог двома "Геранями-2" обстріляв житловий масив Новгорода-Сіверського, поранено цивільного

09:38 19.12.2025
Заступниця голови ОП Ковальська: 704 релігійні об’єкти постраждали в результаті агресії РФ

Заступниця голови ОП Ковальська: 704 релігійні об’єкти постраждали в результаті агресії РФ

09:09 19.12.2025
Через російськи обстріли в Одесі знеструмлений житловий масив, є руйнування житла – ОВА

Через російськи обстріли в Одесі знеструмлений житловий масив, є руйнування житла – ОВА

23:34 17.12.2025
У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки та освітнього закладу через атаку БпЛА

У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки та освітнього закладу через атаку БпЛА

17:06 15.12.2025
Свириденко: пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу

Свириденко: пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу

19:27 13.12.2025
Частина енергообладання вже прямує на об’єкти для відновлення енергопостачання в Одеській та Миколаївській областях після атак РФ – заступник глави Міненерго

Частина енергообладання вже прямує на об’єкти для відновлення енергопостачання в Одеській та Миколаївській областях після атак РФ – заступник глави Міненерго

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

ОСТАННЄ

Очільник ОВА: Заклади охорони здоров’я півдня Одещини працюють у штатному режимі

Росія у 2025 році витратила на війну проти України на 20% більше, ніж планувала – ЦПД

Генштаб зафіксував впродовж доби 235 бойових зіткнень

У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, четверо поранені

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

ОВА: Четверо людей поранені внаслідок обстрілів 24 населених пунктів Запорізької області

Семеро людей поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу — ОВА

Британія скоротила фінансування програм протидії РФ на Західних Балканах на 40% — ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА