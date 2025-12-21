На Рівненщині внаслідок повітряної атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалий - ОВА

Внаслідок нічної повітряної атаки на Рівненщині було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Загорання немає. Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події", – зазначив Коваль в Телеграм-каналі ранком неділі.

Наразі на місці працюють представники Сил безпеки та оборони та інших структур.