"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $4,67 млн отримав в 7,6 раза більше заявок

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який 15 липня оголосив третю пропозицію про викуп своїх єврооблігацій у зв’язку зі сплатою дивідендів, знову отримав заявки, які значно перевищили зазначену суму викупу, хоча ціна викупу знову була знижена – до 85% від номіналу.

"Запропоновані облігації приймаються до придбання на пропорційній основі відповідно до коефіцієнта масштабування 0,1315451889487317", – зазначається у повідомлені емітента на Ірландській фондовий біржі.

Згідно з ним, якщо результатом застосування такого коефіцієнту до пакету облігацій будь-якого власника стане сума менша мінімального номіналу, то такі запропоновані облігації відхиляються.

Два перших рази "Vodafone Україна" викупав облігації на суму еквіваленту EUR1 млн, тоді як третього разу на суму еквіваленту EUR1 млн+$3,5 млн.

Дебютний викуп був оголошений по ціні 99% від номіналу, другий – 90% від номіналу, а третій – 85% від номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу склав 0,0040355668 – тобто загальна сума поданих заявок приблизно у 250 разів перевищувала запропоновану суму викупу $1,11 млн.

Дата розрахунку за третьою тендерною пропозицією настане приблизно 6 серпня 2025 року.

Викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, що дорівнює EUR1 млн.

Компанія наголосила, що згідно з умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

VFU нагадав, що всього облігацій із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних було випущено на $300 млн, з них компанія зараз тримає облігації на $0,5 млн. В результаті після двох викупів обсяг облігацій в обігу зменшився до $297,74 млн.

Як повідомлялося, VFU у 2024 році збільшив виручку на 13,1% - до 24,44 млрд грн, скоротивши чистий прибуток на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

У січні-березні 2025 року виручка зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 6,59 млрд грн, тоді як чистий прибуток впав на 24% - до 697 млн грн.