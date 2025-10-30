Інтерфакс-Україна
Телеком
15:12 30.10.2025

"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

Середній показник працездатності мережі оператора "Vodafone Україна" під час блекаутів в Чернігівській області становить 97%, у Сумській – 99% в залежності від інтенсивності обстрілів в прикордонних регіонах, lifecell звітує про працездатність в Чернігові та області на рівні 90–95%, повідомили компанії в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними оператора мобільного зв’язку lifecell, що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), у Сумах під час стабілізаційних віялових відключень приблизно на 14 годин 30 хвилин, які торкнулися близько 45% області, мережа оператора продовжувала працювати.

Зокрема, акумулятори базових станцій розраховані на 10 годин автономної роботи. Для продовження роботи у разі триваліших знеструмлень підключались генератори.

"Технічні команди lifecell цілодобово моніторять стан мережі, здійснюють оперативне обслуговування обладнання, поповнюють запаси пального та акумуляторів. У випадках відсутності стаціонарного живлення обладнання переходить в режим роботи від батарей ", - зауважив оператор.

"Vodafone Україна" уточнив, що базові станції компанії у Сумській області в жовтні працювали в середньому по 1712 годин на добу від резервного електроживлення. У Чернігівській області під час останніх блекаутів інфраструктура міста та області працювала щодоби від автономних джерел в загальному по 2400 годин.

"Після 8 годин роботи на акумуляторних батареях доступність мережі в Чернігові становила 75% - а отже здатність мережі витримувати тривалі відключення і відповідати державним вимогам сталості роботи мережі вже, на жаль, перевірені реальними умовами", – йдеться у відповідь на запит агентства.

Крім того, 233 аварійні бригади чергують по всій країні, зокрема в Чернігівській, Сумській та інших прифронтових областях, але їх робота залежить від тривалих тривог та продовження обстрілів, які не дозволяють оперативно реагувати та покидати сховища.

В "Vodafone Україна" пояснили, що у разі вичерпання ресурсу акумуляторів через тривале відключення набирає чинності наступний алгоритм дій: у кожному населеному пункті та області визначений заздалегідь перелік базових станцій, на які чергові бригади вивозять автономні джерела живлення – це пріоритетні об’єкти, що забезпечують максимальне покриття та роботу транспортної мережі.

Компанія нагадала, що загальний показник працездатності мережі під час попередніх масових блекаутів становив понад 85–90%, навіть у регіонах із тривалими відключеннями електроенергії.

Зазначається, що 95% базових станцій "Vodafone Україна" вже обладнані резервними батареями, які забезпечують автономну роботу до 10 годин згідно вимог, решта– не менше 4–6 годин. Крім того, оператор переходить на літій-залізо-фосфатні батареї (LiFePO₄), які витримують у 13 разів більше циклів.

Протягом 2024–2025 років парк літієвих АКБ збільшився більш ніж у 8 разів, тільки цього року в експлуатацію вводиться понад 20 тис. нових батарей, додала компанія. За її даними, по всій країні працює 3030 генераторів – власних, мобільних, стаціонарних, а також партнерських. У 2025 році їх кількість зросла на третину, включно з понад 500 новими установками.

Окрім того "Vodafone Україна" реалізувала пілот із використання сонячних електростанцій (СЕС) та готує до підключення 100 базових станцій на альтернативному живленні, у тому числі, в Сумській та Чернігівській областях.

Згідно з відповіддю, загалом з початку війни у підвищення енергостійкості мережі було вкладено 2 млрд грн з понад 19,3 млрд грн загальних інвестицій у розвиток телекомунікаційної інфраструктури.

lifecell у свою чергу повідомив, що від початку масових відключень електроенергії закуплено 48 тис. літієвих акумуляторів (48V, 100 Ah), з яких понад 43 тис. уже встановлено.

Перший віцепремʼєр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров ранішек зазначав, що зв’язок на Чернігівщині працює на 90% попри постійні російські обстріли, які не дають енергетикам повернути світло в місто.

За його словами, з головою Чернігівської ОВА, технічними командами lifecell та Vodafone обговорювалось забезпечення додатковими генераторами, координацію відновлювальних робіт та першочергові потреби для стабілізації зв’язку.

Теги: #сумська #lifecell #vodafone #блекаут #чернігівська_область

