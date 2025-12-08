Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА в Охтирці зросла до семи – ОВА

Вже сімох постраждалих зафіксовано внаслідок нічного нальоту російських ударних БпЛА на Охтирку, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в телеграм-каналі.

"На цю мить в Охтирці семеро постраждалих внаслідок ударів російських БпЛА по багатоповерхівці. Усіх людей доставили до лікарні. Двох госпіталізували – вони під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину – деблокували з пошкоджених поверхів. Для ліквідації наслідків надзвичайної події розгорнуто штаб. Працюють пункти незламності для мешканців пошкоджених осель, людям надають необхідну підтримку", - написав Григоров у Телеграм.

