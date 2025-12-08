Кількість травмованих в Чернігові після обстрілу зросла до трьох, є постраждала в Семенівці – ОВА

Троє мирних жителів Чернігова отримали травми внаслідок російських обстрілів в ніч на понеділок, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Цієї ночі ворожий удар прийшовся поруч із багатоповерхівкою в Чернігові. Звичайний житловий район у центрі міста. Попередньо, троє людей травмовані", - написав Чаус в Телеграм в понеділок вранці.

За його словами, внаслідок обстрілів були зафіксовані численні руйнування та почалася пожежа. "Багато руйнувань: будинок, дитячий садочок, автівки і бізнес. Був пошкоджений зовнішній газопровід - через це спалахнула пожежа. Оперативно спрацювали вогнеборці. На місці удару розгорнули пункт незламності. Всі служби працюють і надають допомогу постраждалим людям", - розповів він.

Також, за словами голови обладміністраці, внаслідок обстрілів в неділю постраждала жінка в місті Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. "Учора вдень "молнії" атакували Семенівку. Пошкоджені адмінбудівля і житловий будинок. Постраждала господарка - її ушпиталили", - повідомив Чаус.

У Чайкиному Новгород-Сіверського району пошкоджений Будинок культури, де знаходиться старостат, а також житловий будинок та автівка.

Усього, за словами, голови обладміністрації, минулої доби окупанти завдали по Чернігівській області 41 удар, загалом зафіксовано 70 вибухів.

Раніше начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про двох постраждалих в обласному центрі внаслідок нічної атаки російських дронів. "Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі. На місці події виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Дві людини отримали забої. Їм надається допомога", - написав він.