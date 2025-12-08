Інтерфакс-Україна
Події
10:41 08.12.2025

Кількість травмованих в Чернігові після обстрілу зросла до трьох, є постраждала в Семенівці – ОВА

2 хв читати

Троє мирних жителів Чернігова отримали травми внаслідок російських обстрілів в ніч на понеділок, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Цієї ночі ворожий удар прийшовся поруч із багатоповерхівкою в Чернігові. Звичайний житловий район у центрі міста. Попередньо, троє людей травмовані", - написав Чаус в Телеграм в понеділок вранці.

За його словами, внаслідок обстрілів були зафіксовані численні руйнування та почалася пожежа. "Багато руйнувань: будинок, дитячий садочок, автівки і бізнес. Був пошкоджений зовнішній газопровід - через це спалахнула пожежа. Оперативно спрацювали вогнеборці. На місці удару розгорнули пункт незламності. Всі служби працюють і надають допомогу постраждалим людям", - розповів він.

Також, за словами голови обладміністраці, внаслідок обстрілів в неділю постраждала жінка в місті Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. "Учора вдень "молнії" атакували Семенівку. Пошкоджені адмінбудівля і житловий будинок. Постраждала господарка - її ушпиталили", - повідомив Чаус.

У Чайкиному Новгород-Сіверського району пошкоджений Будинок культури, де знаходиться старостат, а також житловий будинок та автівка.

Усього, за словами, голови обладміністрації, минулої доби окупанти завдали по Чернігівській області 41 удар, загалом зафіксовано 70 вибухів.

Раніше начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про двох постраждалих в обласному центрі внаслідок нічної атаки російських дронів. "Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі. На місці події виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Дві людини отримали забої. Їм надається допомога", - написав він.

Теги: #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 06.12.2025
Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

15:07 05.12.2025
У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

20:34 04.12.2025
Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

08:28 01.12.2025
На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей

На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей

10:09 24.11.2025
У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали двоє людей

У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали двоє людей

10:21 23.11.2025
На Чернігівщині вночі пошкоджено Центр дитячої творчості, багатоповерхівки та будинок

На Чернігівщині вночі пошкоджено Центр дитячої творчості, багатоповерхівки та будинок

14:38 16.11.2025
Частина Чернігівщини знову знеструмлена через ворожий удар

Частина Чернігівщини знову знеструмлена через ворожий удар

10:05 16.11.2025
Ворог атакував енергообʼєкти та інфраструктуру на Чернігівщині

Ворог атакував енергообʼєкти та інфраструктуру на Чернігівщині

10:11 15.11.2025
Окупанти 45 разів атакували дронами Чернігівську область, пошкоджені будинки та авто – обладміністрація

Окупанти 45 разів атакували дронами Чернігівську область, пошкоджені будинки та авто – обладміністрація

17:48 10.11.2025
Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

ВАЖЛИВЕ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

ОСТАННЄ

З Данії екстрадовано житомирянина – співорганізатора незаконного грального бізнесу

Сирський наголосив на важливості адаптації військовослужбовців на початку БЗВП для протидії СЗЧ

На Львівщині група осіб напала на учасників ансамблю "Гуцулія", які поверталися з туру за кордоном

Зеленський, Мерц та Макрон зустрінуться у Стармера, щоб обговорити примуси України з боку США до умов РФ, - ЗМІ

СБУ затримала ворожу інформаторку, яка шпигувала за колонами ЗСУ на Миколаївщині

Сім лідерів країн ЄС у листі до фон дер Ляєн та Кошти заявили про підтримку репараційного кредиту Україні з ухваленням рішення у грудні

Ворог 29 разів обстріляв населені пункти Донеччини за минулу добу, з лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 12 дітей

Париж виступає проти використання заморожених у французьких банках активів РФ - ЗМІ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА