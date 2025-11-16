Інтерфакс-Україна
Події
14:38 16.11.2025

Частина Чернігівщини знову знеструмлена через ворожий удар

1 хв читати
Частина Чернігівщини знову знеструмлена через ворожий удар
Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

Ворог знову атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині, повідомило Міністерство енергетики України у неділю.

"Знеструмлена частина громад регіону. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи!" – зазначило міністерство у дописі в телеграм.

У свою чергу "Чернігівобленерго" уточнило, що пошкодження енергооб’єкту внаслідок ворожого обстрілу нанесені в Корюківському районі, й знеструмлена частина громад району.

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!" – наголосила компанія.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок ворожого удару по енергооб’єкту в Ніжині без електропостачання залишилося 332 тисяч споживачів, але протягом кількох годин іх кількість вдалося скоротити до 173,5 тисяч.

Теги: #знеструмлення #атака_рф #чернігівська_область

