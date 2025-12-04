Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

Російські окупаційні війська атакували дронами Чернігівську область, зокрема, місто Городня Чернігівського району, двоє мешканців якого зазнали поранень, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"У Городні через удари безпілотниками поранені двоє цивільних чоловіків 54 і 33 років. Це працівники місцевого деревообробного підприємства. Одного із них у вкрай важкому стані госпіталізують в обласну лікарню. Інший пацієнт перебуває під наглядом лікарів у Городні", - написав Чаус у телеграм-каналі у четвер.

Також він зазначив, що є руйнування - пошкоджений склад і техніка, в одному із сіл у передмісті Чернігова пошкоджене житло.