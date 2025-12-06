Інтерфакс-Україна
Події
08:58 06.12.2025

Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

1 хв читати
Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури
Фото: ДСНС Чернігівщини

На Чернігівщині вночі зафіксовані атаки російських БпЛА, унаслідок яких завдано ударів по житловому сектору та об’єктах критичної інфраструктури, повідомляє пресслужба ДСНС України у Телеграм у суботу вранці.

"У Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному об’єкту. У м. Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли після ударів. Інформації про постраждалих не надходило.

Теги: #чернігівська_область #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:09 06.12.2025
Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

15:07 05.12.2025
У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

20:34 04.12.2025
Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

09:37 01.12.2025
Сили оборони збили 65 з 89 ворожих БПЛА

Сили оборони збили 65 з 89 ворожих БПЛА

08:28 01.12.2025
На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей

На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей

18:06 30.11.2025
БпЛА, якими росіяни атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами

БпЛА, якими росіяни атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами

14:45 30.11.2025
20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

09:42 30.11.2025
Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

14:18 28.11.2025
Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

10:09 24.11.2025
У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали двоє людей

У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали двоє людей

ВАЖЛИВЕ

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

ОСТАННЄ

Зеленський у День ЗСУ подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість за столом переговорів

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

ОВА: Росіяни минулої доби вбили двох цивільних на Донеччині, ще троє поранені

Генштаб зафіксував впродовж доби 184 бойових зіткнень

Київщина: Обстріл спричинив пожежі та руйнування залізничного вокзалу, депо, житлових та складських будівель

Росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру у Фастові: "Укрзалізниця" вносить зміни в приміські маршрути

Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

ОВА: Четверо цивільних поранені внаслідок обстрілів 25 населених пунктів Запорізького району

Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 131 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА