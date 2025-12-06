Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

Фото: ДСНС Чернігівщини

На Чернігівщині вночі зафіксовані атаки російських БпЛА, унаслідок яких завдано ударів по житловому сектору та об’єктах критичної інфраструктури, повідомляє пресслужба ДСНС України у Телеграм у суботу вранці.

"У Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному об’єкту. У м. Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли після ударів. Інформації про постраждалих не надходило.