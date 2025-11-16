Інтерфакс-Україна
Ворог атакував енергообʼєкти та інфраструктуру на Чернігівщині

Фото: ДСНС

Учора вдень ворожі "герані" атакували енергообʼєкт у Ніжині, внаслідок чого низка населених пунктів у Ніжинському і Прилуцькому районах залишилася без електропостачання, енергетики вже працюють над відновленням, роботи тривають досі.

Також на Ніжинщині пошкоджена транспортна інфраструктура.

"Безпілотник знову вдарив по Семенівці — пошкоджена адмінбудівля. У Новгород-Сіверському районі на Коропщині через влучання ворожого БпЛА загорівся нежитловий будинок. Також вибиті вікна в будинку культури", — повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

Теги: #чернігівська_область #бпла_рф

