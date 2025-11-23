На Чернігівщині вночі пошкоджено Центр дитячої творчості, багатоповерхівки та будинок

В ніч на неділю в Чернігівській області внаслідок атак російських "гераней" і дрона пошкоджено будівлі та виникла пожежа, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, два прильоти в Корюківці припали на будівлю Центру дитячої та юнацької творчості, унаслідок чого виникла пожежа.

"На місці влучання працювали вогнеборці. Також пошкоджені багатоповерхівки поруч", – зазначив Чаус.

У Чернігові ворожий дрон поцілив по дачному масиву, пошкоджено житловий будинок.