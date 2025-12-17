Інтерфакс-Україна
Телеком
07:19 17.12.2025

lifecell відзвітував про 69,6% працездатності мережі в Одесі та 83,8% – в області після обстрілів 13 грудня

Працездатність мережі оператора мобільного зв’язку ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell), що входить до групи компаній DVL (Датагруп Volia-lifecell), станом на 16:00 16 грудня в Одесі становила 69,6%, в області — 83,8%, повідомила компанія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наша технічна команда продовжує встановлювати генератори в регіоні, щоб заживити більше базових станцій", – наголосили в пресслужбі lifecell .

Як повідомлялося, вночі та вранці 13 грудня Одещина зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак російських військ. Обстріли пошкодили адміністративні та житлові будівлі, а також об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього більшість мешканців міста тимчасово залишилися без тепла, води та електропостачання. У регіоні розгорнули пункти незламності, в Одесі працюють бювети та точки підзарядки гаджетів.

Оператор зазначив, що спостерігались також проблеми з живленням в Миколаєві, проте на даний момент проблему було вирішено. Зокрема, станом на 16:00 у Миколаєві рівень доступності та стабільності зв’язку становив 98,4%, а по області 99,4%.

"На неокупованій частині Херсонської області всі наші базові станції працюють", - додав оператор.

Зазначається, що для відновлення та покращення роботи мережі задіяно аварійні бригади, сформовано додаткові бригади для встановлення і дозаправки мобільних генераторів та охорони встановлених генераторів.

Також загалом 11 бригад з Вінниці, Хмельницького, Львова, Черкас, Житомира, Рівне було направлено для подальшої допомоги, додали в коментарі.

"У офісі одеського регіону було організовано оперативно-координаційний штаб для узгодження подальших дій та оперативної підтримки польових бригад ", - зауважив оператор.

"Батареї, встановлені на наших базових станціях, при знеструмленнях більше 10 годин виснажуються, і далі обладнання може працювати лише на генераторах. Повноцінна стабілізація зв’язку можлива лише за умови прогнозованого та безперервного електропостачання, що забезпечує сталу роботу обладнання операторів ", - наголосили в компанії.

У свою чергу найбільший український оператор мобільного звʼязку "Київстар" у соцмережі Threads повідомляв, що по Одесі та області працюють 223 генератори. Крім того, 81,25% базових станцій в області працюють штатно і на генераторах. Також залучено додатково аварійно-відновлювальні бригади з інших регіонів.

Перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 15 грудня повідомляв, що в Одесі станом на зараз доступність мереж мобільного зв’язку відновлена до 60%, для під’єднання нових пунктів незламності додатково використовуються термінали Starlink.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що станом на 16 грудня в Одеській області відновлено електропостачання для майже 330 тис родин, заживлені всі обʼєкти критичної інфраструктури, проте без світла залишаються 288,2 тис. родин.

 

