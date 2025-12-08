П'ятеро цивільних постраждали внаслідок атаки російських ударних дронів в Сумській області – ОВА

Попередньо п'ятеро цивыльних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Охтирку, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в телеграм-каналі станом на 00:55 понеділка.

"Трьома ударними БпЛА росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки", - написав Григоров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1271