01:19 08.12.2025

П'ятеро цивільних постраждали внаслідок атаки російських ударних дронів в Сумській області – ОВА

Попередньо п'ятеро цивыльних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Охтирку, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в телеграм-каналі станом на 00:55 понеділка.

"Трьома ударними БпЛА росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі: попередньо п’ятеро цивільних перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо стану людей та пошкоджень уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки", - написав Григоров у Телеграм.

