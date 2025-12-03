"Vodafone-Україна" інтегрує "Роумінг як вдома" в оновлені тарифи із 23 грудня

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) у зв’язку із приєднанням України до єдиного роумінгового простору ЄС "Роумінг як вдома" (RLAH) з 1 січня цього року, вже з 23 грудня оновлює тарифи та декларує можливість користуватися зв’язком в країнах ЄС без додаткових оплат.

"З 23 грудня для більшості абонентів передплати будуть оновлені умови – тарифами можна буде користуватися в країнах ЄС як вдома без додаткових оплат. В тарифах без зміни вартості пакетні хвилини і частину гігабайт з загального обсягу по тарифу можна використовувати як в Україні, так і в роумінгу в країнах ЄС", - наголосив оператор у повідомлені в середу.

Зазначається, що оновлені тарифи передбачають безлімітні вхідні дзвінки як в Україні, так і в ЄС, а пакетні хвилини розповсюджуватимуться на дзвінкі на українські мережі та по країні перебування.

Також з’явиться можливість використовувати частину пакетних гігабайт як в Україні, так і в ЄС, а вартість понад пакетних хвилин, МБ та SMS буде однаковою як в Україні, так і в ЄС.

Оператор додав, що послуга роумінгу буде відсутня в тарифах 4G Smart (Light, XS, XS+), Device та Light, які в релізі названі "архівними". Їх користувачам буде запропоновано перейти в інші доступні тарифи і за потреби користуватись послугами у роумінгу.

Як повідомлялось, голова Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон анонсувала, що незабаром розпочнеться медіакампанія, яка стосуватиметься запуску з 1 січня "Роумінгу як вдома" та детально пояснюватиме зміни для абонентів та аспекти, на які їм варто звертати увагу.