Інтерфакс-Україна
Телеком
20:56 03.12.2025

"Vodafone-Україна" інтегрує "Роумінг як вдома" в оновлені тарифи із 23 грудня

2 хв читати
"Vodafone-Україна" інтегрує "Роумінг як вдома" в оновлені тарифи із 23 грудня

Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) у зв’язку із приєднанням України до єдиного роумінгового простору ЄС "Роумінг як вдома" (RLAH) з 1 січня цього року, вже з 23 грудня оновлює тарифи та декларує можливість користуватися зв’язком в країнах ЄС без додаткових оплат.

"З 23 грудня для більшості абонентів передплати будуть оновлені умови – тарифами можна буде користуватися в країнах ЄС як вдома без додаткових оплат. В тарифах без зміни вартості пакетні хвилини і частину гігабайт з загального обсягу по тарифу можна використовувати як в Україні, так і в роумінгу в країнах ЄС", - наголосив оператор у повідомлені в середу.

Зазначається, що оновлені тарифи передбачають безлімітні вхідні дзвінки як в Україні, так і в ЄС, а пакетні хвилини розповсюджуватимуться на дзвінкі на українські мережі та по країні перебування.

Також з’явиться можливість використовувати частину пакетних гігабайт як в Україні, так і в ЄС, а вартість понад пакетних хвилин, МБ та SMS буде однаковою як в Україні, так і в ЄС.

Оператор додав, що послуга роумінгу буде відсутня в тарифах 4G Smart (Light, XS, XS+), Device та Light, які в релізі названі "архівними". Їх користувачам буде запропоновано перейти в інші доступні тарифи і за потреби користуватись послугами у роумінгу.

Як повідомлялось, голова Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон анонсувала, що незабаром розпочнеться медіакампанія, яка стосуватиметься запуску з 1 січня "Роумінгу як вдома" та детально пояснюватиме зміни для абонентів та аспекти, на які їм варто звертати увагу.

 

Теги: #vodafone #роумінг #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 03.12.2025
Тарифи на опалення не змінюватимуться, а його вартість залежить від теплоспоживання кожного будинку – "Київтеплоенерго"

Тарифи на опалення не змінюватимуться, а його вартість залежить від теплоспоживання кожного будинку – "Київтеплоенерго"

23:27 02.12.2025
Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення

Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення

12:16 02.12.2025
Підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажоперевезення критично вплине на агроекспорт - ВАР

Підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажоперевезення критично вплине на агроекспорт - ВАР

13:02 25.11.2025
"Нова пошта" з 1 грудня оновлює частину тарифів та впроваджує додаткову оплату за отримання посилок у поштоматах

"Нова пошта" з 1 грудня оновлює частину тарифів та впроваджує додаткову оплату за отримання посилок у поштоматах

19:54 04.11.2025
Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

16:04 04.11.2025
Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

16:00 04.11.2025
Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

15:12 30.10.2025
"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

18:23 24.10.2025
Працівники "Запоріжсталі" закликають не підвищувати тарифи на вонтажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності

Працівники "Запоріжсталі" закликають не підвищувати тарифи на вонтажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності

19:40 14.10.2025
Україна та ЄС ухвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції

Україна та ЄС ухвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

ОСТАННЄ

Райффайзен Банк впровадив HR&Payroll-систему та електронний кабінет для 6000 співробітників

ЗСУ ввели в експлуатацію цифрову систему "Бюджет" – міністр оборони

Федоров обговорив із послом Німеччини розвиток Дія.Engine та співпрацю в defense tech

Apple перебудовує структуру операцій у сфері ШІ, залучила фахівця з Microsoft

До кінця 2025-го уряд має розробити підзаконну базу "Defence City", – директор УкрАрмоТех Хіргій

PlayCity оголосило конкурс для ліцензування операторів лотерей

Використання ШІ в банках обмежено вимогами НБУ та GDPR – експерт

Епіцентр запустив віртуального асистента на базі штучного інтелекту

Мінцифри разом із "Київстаром" обрали модель Gemma від Google для тренування національної LLM

Співзасновник Google Сергій Брін передав на благодійність акції Alphabet на $1,1 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА